الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شنقت نفسها في مروحة السقف.. تفاصيل العثور على جثة ربة منزل بقنا

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في حادث العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، وبها أثار خنق داخل منزلها بقرية السنابسة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

وأوضحت تحريات رجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، أن المتوفية، تعيش بمفردها هي وطفلتها داخل منزلها منذ فترة، وذلك لأن زوجها يعمل في إحدى دول الخليج، حيث أنها قامت بشنق نفسها في مروحة السقف داخل منزلها وتخلصت من حياتها.

وذكرت تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة تمر بحالة نفسية سيئة منذ أيام، ولذلك أقدمت علي شنق نفسها، عقب نشوب خلافات بينها وبين زوجها الذي يعمل في إحدى دول الخليج خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد عثرت اليوم الجمعة، على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبها أثار شنق بقرية السنابسة التابعة لمركز الوقف جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تلقي بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، مفاده العثور على جثة، عفاف علي السيد، 25 عامًا، مقيمة بقرية السنابسة التابعة لمركز الوقف، جثة هامدة داخل المنزل.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن جثة السيدة بها أثار أنتحار وشنق، وهو ما قد تكشفه الساعات القليلة بتكثيف التحريات، حيث ان الجثة بها أثار شبهه جنائية، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الوقف بتكثيف التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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