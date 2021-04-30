الرئيس يستمع لمطالب المواطنين بسوق السيارت الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر، الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة.



وتبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدانا بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيسهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

ويضم سوق السيارات الجديدة كذلك مكتبا للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، إضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.



والتقى الرئيس عددًا من المواطنين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص سيادته علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.