أصيبت أسرته بكورونا.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم

تدوالت بعض الصحف والسوشيال ميديا المختلفة وأيضا محرك البحث العالمي أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وهو الآن في أحد مستشفيات العزل بالجيزة.

وقالت الصحف إنه تعرض لوعكة صحيه شديدة إثر إصابته بفيروس كورونا والذي أصيب به منذ أسبوعين ماضيين ولكن الآن يخضع لجلسات أكسجين بسبب تدهور الكبير في صحه الفنان.

إصابة دنيا سمير غانم

كما أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم عن إصابتها وإصابة والدتها بفيروس كورونا الفترة الماضية خلال تصوير مسلسل “عالم موازي” ثم أعلن مخرج العمل هشام جمال إصابته هو الآخر مما تسبب في توقف تصوير مسلسل “عالم موازي” وخروج العمل من الماراثون الرمضاني الجاري، ومن ثم خروجه من السباق الرمضاني .

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

وجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وقد شفيا وخرجا من العزل بأحد المستشفيات القاهرة.

وكانت أول الإصابات في عائله الفنان سمير غانم زوج ابنته الكبرى دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

رامي راضون

وكان الإعلامي رامي رضوان قد أعلن، الشهر الماضي عبر حسابته الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي إصابته بفيروس كورونا وعلق قائلا: "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".

وكان آخر أعمال الفنان سمير غانم هو إعلان لشركة المصرية للاتصالات مع ابنته إيمي سمير غانم وأيضا الفنانة القديرة دلال عبد العزيز ليقوم كلا منهما بفقره فكاهية لشرح العرض علي الجماهير ومستخدمي المصرية للاتصالات “WE" في شهر رمضان الكريم 2021.