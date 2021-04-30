الرئيس السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديدة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس السيسي في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوي الجمهورية.

وتفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر التي لم تكن منظمة هندسياً وتفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدانا بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيسهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديدة كذلك مكتبا للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

والتقى الرئيس عددًا من المواطنين الموجودين بسوق السيارت الجديدة، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.

السيسي

جولة تفقدية للرئيس السيسي

جولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري

جولة تفقدية للدائري الأوسطي