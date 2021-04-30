السعودية: 11 ألف مظلة شمسية للمعتمرين بمبادرة «ظل ووقاية»

وزعت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، 11 ألفا و520 مظلة شمسية، على المعتمرين في مراكز "كدي" و"الجمرات" وطريق "الأمير متعب" ضمن مبادرة "ظل ووقاية"، التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تشارك فرق ميدانية بمكة المكرمة يومياً، من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً، بالتوزيع طوال شهر رمضان، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وتهدف المبادرة إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق، لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة، وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

من ناحيتهم، أشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية"، مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها؛ نظرا لما تشهدها مكة المكرمة من ارتفاع في درجة الحرارة، في الفترة الحالية وتقلبات في المناخ.

ضوابط جديدة

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، بينما حدد وزارة الداخلية غرامات مالية لمعاقبة المخالفين.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من 1 رمضان 1442 هـ، للأشخاص المحصنين، وهم الحاصلون على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو المتعافى من الإصابة.

وأشار المصدر إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» أو«توكلنا»، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.