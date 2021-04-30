الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

خاص| نائب رئيس صن داونز: لا نخشى الأهلى.. هزمناهم بخماسية من قبل

جريدة الدستور

أسفرت  قرعة دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة مرتقبة بين النادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وقال يوجيش سينج، نائب رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، في تصريحات خاصة لـ"الكابتن": "نحن سعداء جدًا بالقرعة، كنا نعلم أننا سنواجه الأهلي أو مولودية الجزائر أو كايزر تشيفز، لذا فإن وقوعنا أمامهم في القرعة لم يكن أمرًا مفاجئًا".

وأضاف: "ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين للغاية، لدينا الكثير من الاحترام للأهلي، فهم أبطال القارة لـ9 مرات، لذا فإننا نحترمهم للغاية".

وأكمل قائلًا: "نحن نحترم الأهلي لكننا لا نخافهم، الجميع يتذكر المباراة في بريتوريا عندما هزمناهم بخماسية نظيفة منذ عامين، لذا فإننا متحمسين للغاية لتلك المباراة، الجهاز الفني واللاعبون والجمهور، الجميع متحمس ويتطلع لتلك المباراة القوية".

التفاصيل

الأكثر قراءة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

الرئيس السيسى يعزى الهند فى ضحايا كورونا

بيراميدز يواجه إنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

خاص| نائب رئيس صن داونز: لا نخشى الأهلى.. هزمناهم بخماسية من قبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

د.ابراهيم مجدي

د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقون الله؟

محمود خليل

خبيئة آدم (17).. رسالة من السماء

بسنت حسن

الملل والنحل.. والإسلام المصرى

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة

قبل 12 عاماً: تحذيرات إسرائيلية من انهيار مُحتمل لجبل ريمون.. من تجاهها؟

فتح تحقيق ضد الشرطة الإسرائيلية بعد مصرع العشرات فى كارثة "ميرون"