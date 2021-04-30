خاص| نائب رئيس صن داونز: لا نخشى الأهلى.. هزمناهم بخماسية من قبل

أسفرت قرعة دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة مرتقبة بين النادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وقال يوجيش سينج، نائب رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، في تصريحات خاصة لـ"الكابتن": "نحن سعداء جدًا بالقرعة، كنا نعلم أننا سنواجه الأهلي أو مولودية الجزائر أو كايزر تشيفز، لذا فإن وقوعنا أمامهم في القرعة لم يكن أمرًا مفاجئًا".

وأضاف: "ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين للغاية، لدينا الكثير من الاحترام للأهلي، فهم أبطال القارة لـ9 مرات، لذا فإننا نحترمهم للغاية".

وأكمل قائلًا: "نحن نحترم الأهلي لكننا لا نخافهم، الجميع يتذكر المباراة في بريتوريا عندما هزمناهم بخماسية نظيفة منذ عامين، لذا فإننا متحمسين للغاية لتلك المباراة، الجهاز الفني واللاعبون والجمهور، الجميع متحمس ويتطلع لتلك المباراة القوية".

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