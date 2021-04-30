«رجال الأعمال»: البدء في تطوير 33 قرية بالقليوبية

في إطار بروتوكول التعاون المشترك بينهم

في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين، وجامعة عين شمس، نظمت لجنة الزراعة والري بالجمعية اجتماعاً مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس بمقر الكلية بحضور كل من أحمد جلال عميد الكلية و جوزيت لطف الله فيعاني عضو لجنة الزراعة والري بالجمعية، كما حضر اللقاء عدد من أساتذة الكلية من الخبراء في مجال الزراعة وممثلي من جمعية رجال الاعمال، منهم المهندس إبراهيم البنا عضو الجمعية ، منصور الجبلي نائب لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال والمهندس وليد عبد الرشيد عضو جمعية رجال الأعمال.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على المبادرة المقدمة من الطرفين بالمشاركة في البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية الأكثر فقرًا بحيث يمثل ذلك الواجهة للبرامج المشتركة في مجال الزراعة بكافة أنشطتها المختلفة والبدء من خلال 33 قرية بمحافظة القليوبية على أن يتم البدء من خلال مشاريع الصرف الصحي، الري، التسمييد وتطوير زراعات الموالح، مع تقديم كافة الحلول العلمية لمواجهة كافة التحديات والمشاكل التي تواجه الزراعة المصرية و الآليات التنفيذية لتلك الحلول.

وأكد أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على اختيار محافظة القليوبية على أن تكون النموذج المختار لمبادرة الكلية والجمعية بالمشاركة في برنامج 1500 قرية، علما بأن محافظة القليوبية تمثل 33 قرية في هذه الخطة وسوف تشمل المبادرة المقدمة المشاركة في تحسين الدخل والتمكين الاقتصادي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي وكافة الأنشطة المرتبطة به.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضاً على أن تتضمن البنود الأساسية للمبادرة تنفيذ دراسة المنتجات الزراعية بكافة انواعها التي تقوم بها او تتخصص فيها الـ 33 قرية بمحافظة القليوبية وتحليل سلاسل القيمة الممكن تنفيذها بناء عليها وتحديد فرص المشاريع الصغيرة التي يمكن تنفيذها وعرضها على أهالي هذه القرى مع جمع كافة البيانات اللازمة حول الحالة الاجتماعية لهم.