الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 676 إصابة بكورونا و 8 وفيات

كورونا في قطر
كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 456 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و220 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 205652 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 11218 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1903912 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 15650 حالات.

وسجلت قطر 8 حالات وفاة جديدة، خمس منها من أصحاب الأمراض المزمنة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 458 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 1593 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 189544.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 29428 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1556203 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

- ارتفاع الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن مئات الأشخاص يتعرضون كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ(كوفيد- 19)، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج، وأضاف البيان: "شهدنا منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى (كوفيد- 19) الذين يتم إدخالهم المستشفى".

وأشارت "الصحة القطرية" إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج مكنت الدولة من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، مضيفة: "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب إفريقيا".

- السلالة الجديدة

وتعتبر السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير، وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل بالمقارنة مع السلالة الحالية، وقد تكون السلالة الجديدة مرتبطة بزيادة حدة المرض.

كما نوهت الوزارة بأن لقاحات "فايزر وبيونتيك" و"موديرنا" المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة، لافتة إلى أن فيروس كورونا سيستمر في تشكيل خطر طوال معظم شهور عام 2021، وإلى أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم بلقاح (كوفيد- 19) فإنه يجب اتباع التدابير الوقائية.

إصابات كورونا في قطر
إصابات كورونا في قطر
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