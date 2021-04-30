الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة عمل بسكويت النشادر ابتهاجا بقدوم عيد الفطر 2021

بسكويت النشادر
بسكويت النشادر

مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم ودخول عيد الفطر 2021 تبدأ السيدات في البحث عن طريقة عمل بسكويت النشادر وعمل الكحك والقراقيش والبسكويت والبيتي فور ابتهاجا بانتهاء شهر الصيام شهر رمضان المبارك وبقدوم عيد  الفطر المبارك.

وتقدم جريدة «الدستور» اليوم طريقة عمل بسكويت النشادر بكل تفاصيله، حيث يعتبر عمل البسكويت في الأعياد من مظاهر الفرحة بالأعياد وتجميع الأسرة والجيران على عمله فرحة كبيرة للصغار والكبار وللحصول على نتيجة مضمونة لعمل بسكويت العيد وتكون أفضل من الجاهز يجب اتباع الخطوات التالية ويمكن مضاعفة المكونات بحسب عدد الأسرة والكمية التى يريد الشخص أعدادها.

طريقة عمل بسكويت النشادر مع دخول عيد الفطر 2021

نقدم طريقة عمل بسكويت النشادر بوصفتين مختلفتين، ويعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكوتات التي تقدم في الأعياد، و له مذاق مختلف عن جميع أنواع البسكويتات.

ونقدم اليوم لكل ربة منزل طريقة تحضير بسكويت النشادر الهش المقرمش بوصفتين مختلفتين.

طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ :

المقادير:

الدقيق: 1 كيلو من الدقيق الابيض الفاخر.

الزبدة: نصف كيلو من الزبدة الصفراء.

سكر البودرة: كوب إلا ربع من سكر البودرة الناعم المنخول.

البيض: 2 بيضة أحمر.

النشادر: 15 جرام نشادر منخول.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

البيكنج بودر: 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اللبن: ربع كوب لبن بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير:

- توضع الزبدة والسكر في وعاء، و يتم الخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو العجانة للحصول على المزيج المتجانس.

- يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الإستمرار بالخفق.

- يضاف إلى الخليط كل من الفانيليا والنشادر مع المزج جيداً مرة أخرى.

- يضاف كل من الدقيق والبيكنج بودر واللبن إلى الخليط السابق، و يتم الخفق على السرعة الخفيفة للحصول على العجينة اللينة.

- تترك العجينة جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ترتاح قليلاً.

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- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة، أو يمكن استخدام ماكينة البسكويت لعمل أشكال البسكويت المختلفة.

- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية تدخل الفرن الساخن في درجة 150 مئوية ، و تترك لمدة 20 دقيقة إلى الحصول على اللون الذهبي.

- تخرج الصينية من الفرن و تترك إلى أن تبرد، ثم توضع في طبق التقديم.

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