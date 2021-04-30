الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2072 إصابة و144 وفاة بكورونا في ليبيا ورومانيا

اصابات كورونا
اصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في ليبيا ورومانيا 2072 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 ففي ليبيا أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم  تسجيل ست حالات وفاة، و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 519 حالة شفاء.
وأوضح المركز -في بيان اليوم الجمعة أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية- أن الحصيلة الإجمالية لإصابات (كورونا) في ليبيا، ارتفعت إلى 177 ألفا و508 حالات، بينها 11 ألفا و288 نشطة، و163 ألفا و191 حالة شفاء، فيما توفي 3029 شخصا، جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا، لأول مرة في مارس 2020.

 

رومانيا 

وقالت مديرية الصحة العامة - حسبما ذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الجمعة - إنه لا توجد منطقة أو مقاطعة أخرى في البلاد مصنفة في الوقت الحالي باللون الأحمر، في إشارة إلى ارتفاع إصابات "كورونا".
كما رصدت رومانيا حالة إصابة واحدة من السلالة الهندية المتحورة من الفيروس مصاب بها عامل هندي - (يبلغ من العمر 26 عامًا) ووصل للبلاد منذ شهر - بمقاطعة براسوف وسط البلاد، غير أن السلالة تختلف عن تلك التي يُلقى باللائمة عليها في الوضع الوبائي الحالي بالهند، كما أن العامل لديه نوع خفيف من المرض.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الخميس ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 150 مليونا و 259 ألفا و 386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 164 ألفا و 650 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127  مليونا و 801 ألف و 486 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ليبيا رومانيا كوفيد19- فيروس كورونا كورونا

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