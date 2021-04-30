الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافحة الغش التجارى

ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة في الغربية

أعلاف حيوانية مغشوشة
أعلاف حيوانية مغشوشة

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية ، اليوم الجمعة، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر، مغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.
 

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين، من ضبط، 3 أطنان أعلاف حيوانية، بدون مستندات، مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، بحوزة مدير مسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

 

وكانت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، قد شنت عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.

ونجحت الحملة في ضبط المسؤل عن أحد مخازن بيع المواد الغذائية بالجملة بناحية مدينة كفر الزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا حيازة وعرض للبيع كمية من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمعباءة في مصانع غير مرخصة (بير سلم) وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط عدد ٨٥٦٠ عبوة مواد غذائية عبارة عن(خل طعام - ملح طعام - عصير أطفال) بإجمالي وزن ٣ طن، تم التحفظ على هذه الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير عدد ٦ محاضر جنحة ما بين عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية، وبالنسبة للمخابز البلدية، وتم تحرير ٢ مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز 9-10 جرامات للرغيف للمخابز البلدية بمركز كفر الزيات. وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت مديرية التموين في ضبط كافيه شهير بطنطا، بحيازته 500 كرتونة تورتة ومولتون كيك، منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم 12093 جنح ثان طنطا، كما نجحت الحملة في ضبط مخزن مواد غذائية بحى أول طنطا، وتم ضبط 220 عبوة برجر ودواجن زنة 1كجم منتهية الصلاحية تم تحرير محضر رقم 6523 جنح أول طنطا.

بدون ترخيص مباحث التموين وزارة التموين وزير التموين النيابة العامة محافظ الغربية الأعلاف حملات تفتيشية وكيل وزارة التموين أسواق الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

الرئيس السيسى يعزى الهند فى ضحايا كورونا

بيراميدز يواجه إنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

خاص| نائب رئيس صن داونز: لا نخشى الأهلى.. هزمناهم بخماسية من قبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

د.ابراهيم مجدي

د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقون الله؟

محمود خليل

خبيئة آدم (17).. رسالة من السماء

بسنت حسن

الملل والنحل.. والإسلام المصرى

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة

قبل 12 عاماً: تحذيرات إسرائيلية من انهيار مُحتمل لجبل ريمون.. من تجاهها؟

فتح تحقيق ضد الشرطة الإسرائيلية بعد مصرع العشرات فى كارثة "ميرون"