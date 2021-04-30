ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة في الغربية

مكافحة الغش التجارى

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية ، اليوم الجمعة، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر، مغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين، من ضبط، 3 أطنان أعلاف حيوانية، بدون مستندات، مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، بحوزة مدير مسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وكانت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، قد شنت عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.

ونجحت الحملة في ضبط المسؤل عن أحد مخازن بيع المواد الغذائية بالجملة بناحية مدينة كفر الزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا حيازة وعرض للبيع كمية من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمعباءة في مصانع غير مرخصة (بير سلم) وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط عدد ٨٥٦٠ عبوة مواد غذائية عبارة عن(خل طعام - ملح طعام - عصير أطفال) بإجمالي وزن ٣ طن، تم التحفظ على هذه الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير عدد ٦ محاضر جنحة ما بين عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية، وبالنسبة للمخابز البلدية، وتم تحرير ٢ مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز 9-10 جرامات للرغيف للمخابز البلدية بمركز كفر الزيات. وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت مديرية التموين في ضبط كافيه شهير بطنطا، بحيازته 500 كرتونة تورتة ومولتون كيك، منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم 12093 جنح ثان طنطا، كما نجحت الحملة في ضبط مخزن مواد غذائية بحى أول طنطا، وتم ضبط 220 عبوة برجر ودواجن زنة 1كجم منتهية الصلاحية تم تحرير محضر رقم 6523 جنح أول طنطا.