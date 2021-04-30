الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: لجنة للإشراف على حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية في الصعيد

حملات توعية بالصعيد
حملات توعية بالصعيد

كشفت مصادر بوزارة الصحة، عن تشكيل لجنة مختصة للإشراف على حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا المستجد، والتى بدأت أعمالها يوم الأربعاء الماضى في 4 محافظات تشمل سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وستستمر حتى الأربعاء المقبل 5 مايو.

وأوضحت لـ "الدستور"، أن اللجنة تختص بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا، وزيادة وعى المواطنين بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا لرفع المناعة المجتمعية في محافظات الجمهورية وخصوصا محافظات الصعيد.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ 163 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد بـ 11 مركزًا في محافظة سوهاج، وذلك منذ 20 أبريل الجاري يوم الأربعاء الماضى، مشيرة الي استمرار تقديم التوعية الصحية لكافة المواطنين بالمحافظة، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر 100 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز "المنشأة، أخميم، البلينا، ساقتلة، دار السلام، طهطا، مدينة سوهاج، المراغة، جرجا، طما، جهينة"، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، لتوعية 38 ألفا و548 أسرة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد"  أنه تم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، والأراضي الزراعية، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.

الإجراءات الاحترازية في الصعيد
الإجراءات الاحترازية في الصعيد
الصحة فيروس كورونا المستجد فرق التواصل المجتمعي لقاح فيروس كورونا الاجراءات الوقائية والاحترازية

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