وحدة الاتصال والإعلام بالأزهر تبث فيديو تعريفي بمذهب الحنابلة

بثت وحدة الاتصال والإعلام بجامعة الأزهر فيديو جديد للتعريف بالمذاهب الفقهية المعتمدة خلال شهر رمضان، قال الدكتور أحمد مصطفى المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، معرفاً بمذهب الحنابلة "إن مؤسسه هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، والمنتهي نسبه إلى معد بن نزار بن عدنان، فهو عربي وقرشي، اجتهد في طلب العلم، وعانى كثيراً مدافعاً عن الإسلام حق الدفاع، وأسس مذهبه على أسس وقواعد معتبرة مستنبطاً أحكامه من الكتاب والسنة".



وأوضح مصطفى أن الإمام أحمد عُرف عنه اهتمامه الشديد بالنص؛ فكان يأخذ من النص ظاهره وأيضاً مفهوما الموافقة والمخالفة، ولا يعدل عنه إلى دليل آخر إلا إذا انعدم الدليل في النص، وكان يأخذ بخبر الواحد، ويعتمد على الاستحسان وسد الذرائع.



وعن مؤلفات المذهب الحنبلي قال: " ترك المذهب الحنبلي ميراثاً من الكتب يستطيع السالك مذهبه أن يدرسها منها: دليل الطالب، وكتاب الفروع لابن مُفلح، وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وكتاب شرح منهى الإرادات للإمام البهوتي."

يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام تعمل على بث رسائل توعوية وأخرى إيجابية لتنمية المجتمع برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد الدكاترة جمال أبو جبل، ومحمد الشناوي، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.

هذا، ودعا الشيخ محمد الشاذلي - أحد مؤسسي فريق أزهريون على المنهج- إلى نشر الحب بين الناس فهي نعمة من أسمى الفضائل التي حث عليها الدين الإسلامي موضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك عندما قال لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه، وأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلاظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وأن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة.



وأوصي الشاذلي في الفيديو الذي بثته وحدة الاتصال بإعلام الأزهر بتجسيد المحبة بين الناس والامتثال لأمر رسولنا الكريم في إشاعة الحب ونشره.



يذكر أن وحدة الاتصال بإعلام الأزهر بثت عدة فيديوهات بمناسبة ذكرى افتتاح الجامع الأزهر ، برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، بإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد الدكاترة: جمال أبوجبل والدكتور محمد الشناوي والدكتور رامي دويدار والدكتور مهند السادات وتصوير الطالب محمد البحراوي.