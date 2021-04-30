نورهان: لم أتردد في خوض «بين السما الأرض».. وغيابي كان خارج إرادتي ولن يتكرر (حوار)

نجح مسلسل "بين السما والأرض" في أن يحقق نجاحا لكل صناعه بينما كان النجاح الأكبر هو الفكرة الخاصة لمسلسلات الـ15 حلقة وهي المجازفة التي دفعت فنانين كثر المشاركة فيها من بينهم الفنانة نورهان التي شاركت في بطولة العمل كأحد البطولات النسائية مع نجلاء بدر ودرة ويسرا اللوزي وأخريات؛ وخلال الحوار التالي تحدث نورهان عن تفاصيل مشاركتها في العمل الذي عرض في السباق الرمضاني الحالي وهو من تأليف إسلام حافظ ومن إخراج محمد العدل وإلى نص الحوار:

• بداية.. حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "بين السما والأرض"؟

هذه المرة تعد الثالثة لي في التعاون مع الفنان هاني سلامة بعمل درامي فكان قد سبق وتعاونت معه في مسلسل نصيبي وقسمتك بأحد القصص والحلقات وأيضا مسلسل قمر هادي والآن في مسلسل بين السما والأرض الذي يعرض حاليا وسعدت جدا بالعمل معه لأكثر من مرة فهو فنان بمعني الكلمة ولديه رؤية وموهوب لأقصى درجة وشرف لي أن أتواجد معه في المسلسل بينما أتمنى أن تتكرر التجارب مرة أخرى.

• وماذا عن تشابه اسم العمل مع فيلم "بين السما والأرض"؟

لا يوجد أي مقارنة بين الفيلم ولمسلسل لأنه مصنوع بشكل احترافي مميز وطريقة سرد الأحداث مختلفة وممتعة، ومن يشاهد هذا العمل لن يضيع وقته إطلاقاً ويشعر بمتعة كبيرة وقد كتبها المؤلف إسلام حافظ ببراعة شديدة وهي أكثر الأمور التي دفعتني لقبول التواجد في المسلسل ولم أتردد نهائيا في الموافقة فكل فرد في العمل كان دافعا لي لأن أتواجد فيه.

• وماذا عن دورك خلال العمل وما هو الجديد فيها؟

أقدم شخصية "سارة" فتاة من ضمن الـ12 شخصية المحبوسين داخل الأسانسير المعطل وتحدث العديد من المفاجآت خلال الأحداث وهي شخصية مختلفة وجديدة تماما لم أقدمها من قبل لذلك لم تتردد في أن أقبل بالشخصية في هذا العمل.

• كيف كانت ردود الفعل بعد عرض الـ15 حلقة؟

المسلسل كانت ردود الفعل عليه قوية جدا خاصة من الجمهور والنقاد وقد تلقيت يوميا رسائل عن الدور وعن المسلسل وأقوم بالرد عليها بنفسي إضافة إلى ذلك فهناك كثير من النقاد الذين أشادوا بالتجربة وبالعمل ككل وفي الطبيعي فهذا هو الهدف أن نقدم عملا يليق بكل الجمهور وأن يحترمه النقاد ويتحدثوا عنه بطريقة إيجابية.

• وما رأيك في فكرة الأعمال الدرامية التي تتكون من 15 فقط؟

الحقيقة أنه من وجهة نظري ربما يكون العمل مكونا من 15 حلقة أفضل كثيرا من عمل آخر مكون من 30 حلقة، حتى لا يكون هناك تطويل في الأحداث و15 حلقة هي فكرة جيدة أتمني أن تستمر وهي فرصة لنجرب هذا النوع من الأعمال ونرى كيف ستكون النتيجة بعد ذلك؛ وبالنسبة لي شخصيا فهي تجربة جديدة ومميزة وتعتمد على سرعة الإيقاع داخل الأحداث وتفاعل معها الجمهور أثناء عرض بعض الأعمال مؤخراً على المنصات الإلكترونية وخاصة فيسبوك.

• ما هي أصعب المشاهد التي واجهتك في مسلسل بين السما والأرض؟

أصعب مشهد بالنسبة لي كان الخاص بالحلقة التاسعة، والتي حملت عنوان "سالمة يا سلامة"، وتعرضي لطلقات الولادة خاصة أن الحالة العامة كنت أشعر بالفعل أن الأسانسير معطل وكانت هناك بعض المشاعر والأحاسيس التي كانت يجب أن يتم التركيز فيها فقمت بمذاكرة هذا المشهد جيدا من أجل أن يخرج بهذا الشكل للجمهور وقد تلقيت ردود فعل قوية عليه.

• وكيف كانت الكواليس بينكما؟

كواليس العمل جميلة ومريحة رغم الصعوبات في التصوير وقت أزمة كورونا والطقس السيئ وكانت هناك خاصة تجمع جميع فريق العمل تسهل من التصوير.

• وماذا عن التعاون مع المؤلف إسلام حافظ لأكثر من مرة؟

يعد مسلسل بين السما والأرض هو ثالث مسلسل يجمعني مع المؤلف إسلام حافظ، بعد "قمر هادي" و"علامة استفهام"، ويضعني مرة أخرى تحت إدارة المخرج محمد العدل، الذي شاركت معه من قبل في مسلسلي "الخروج" و"سيرة حب".

• هل هناك نية مرة أخرى للاختفاء والابتعاد عن التمثيل؟

الابتعاد كان فترة ومرت بسلام الحمد لله وكنت قد شاركت في أعمال عدة ولا أعتقد أن هناك اختفاء مرة أخرى فعرض في العام الماضي مسلسل ليالينا وحقق نجاحا كبيرا مع خالد الصاوي وصابرين وإياد نصار وغادة عادل وآخرون؛ وعرض لي أيضا منذ أشهر مسلسل قوت القلوب مع النجمة ماجدة زكي وهناك تواجد بشكل دائم؛ وهذا الأمر ليس بيدي إطلاقاً وهو مسألة قدرية بحته؛ وأتمنى عدم اختفائي عن الجمهور وأتواجد بشكل مستمر بأعمال فنية أكون راضية عنها بشكل كامل.

• أخيرا.. ما هي الأعمال الفنية التي تتابعينها حاليا؟

أتابع مسلسلات لعبة نيوتن وفارس بلا جواز ومسلسل خلى بالك من زيزي وبعض الأعمال الفنية الأخرى.