الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

كعادتها كل سنة

حرم سفير الكويت بالقاهرة تشارك في توزيع مستلزمات رمضان

مستلزمات رمضان
مستلزمات رمضان

قامت السيدة سعاد الرميح حرم سفير دولة الكويت بالقاهرة بتوزيع عدد من السلات الغذائية على عدد من الأسر وقالت الرميح في تصريح لها إنها تحرص سنويا على مشاركة الشعب المصري في نشاطاته الخيرية وبخاصة في شهر رمضان وأنها قامت بتوزيع ٦٠٠ سلة غذائية على بعض الأسر محدودة الدخل، وتتكون السلة الواحدة من مواد غذائية متنوعة تكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة افراد طوال شهر رمضان، وقالت إنها تقوم باعداد ٤٥٠ وجبة افطار صائم بصفة يومية على مدار الشهر الفضيل بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية المصرية في توزيع ٤٠٠ سلة غذائية متنوعة على بعض الأسر في عدد من القرى في ريف مصر.

 

وأكدت الرميح أن تلك النشاطات الخيرية يتم تقديمها سنويًا من إيرادات السوق الخيري الذي تقيمه  سنويًا تحت شعار الكويت بلد الإنسانية.

 

هذا، وأحيت سفارة سفارة الكويت في وقت سابق أعيادها الوطنية بمراكب نيلية.

 

وأكد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، حرص السفارة علي مواكبة الاحتفال بالعيد الوطني الستين وعيد التحرير الثلاثين لدولة الكويت بعدد من الفعاليات الرمزية التي تفرضها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، والتي اقتضت إلغاء الاحتفالات والمظاهر الرسمية المعتادة. مشيرا إلي أنه تم الاكتفاء  بإضاءة برج القاهرة بعلم الكويت في خطوة احتفالية تجسد الاهتمام بهذه المناسبات الوطنية، كما تم تسيير عدد من المراكب النيلية  التي تحمل أعلام الكويت وتصدح بالأغاني الوطنية في المنطقة المحيطة بمقر السفارة، علاوة علي إضاءة مبني البعثة بعلم الكويت وصور أمير البلاد وولي العهد  .

الكويت شنط رمضان سلات غذائية

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