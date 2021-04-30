السعودية: نجاح جميع الخطط لموسم العمرة والإجراءات الاحترازية بالحرم المكي لم تتأثر

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن جميع الخطط التي تم وضعها لموسم العمرة قد نجحت، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات.

وأشاد نائب وزير الحج والعمرة، بامتثال ضيوف الرحمن للإجراءات الاحترازية، واصفًا إياه بأنه "أمر إيجابي ونتمنى استمراره في العشر الأواخر من رمضان"، وفقًا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية.

وأوضح مشاط، أنه سيتم تجهيز مراكز النقل من وإلى الحرم المكي بالمزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية لأداء التراويح والتهجد، لافتًا إلى أن مراكز "عناية" في المناطق المحيطة بالحرم المكي تعمل على مدار الساعة.

وفي سياقٍ متصل، حذر نائب وزير الحج والعمرة، من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تدعي إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي.

ضوابط جديدة

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، بينما حدد وزارة الداخلية غرامات مالية لمعاقبة المخالفين.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من 1 رمضان 1442 هـ، للأشخاص المحصنين، وهم الحاصلون على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو المتعافى من الإصابة.

وأشار المصدر إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» أو«توكلنا»، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة، كما أكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

وشددت الوزارة السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة، حيث تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يتم ضبطه قادمًا لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح.

غرامة مالية

وفي أبريل الجاري، أقرت المملكة العربية السعودية، فرض غرامات مالية حال مخالفة التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، قررت وزارة الداخلية بالمملكة تطبيق ‏‎غرامة مالية قدرها (10،000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في ‎رمضان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.