الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دور الدراما في تشكيل الوعي».. ثاني الفعاليات ضمن رمضانيات التنسيقية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني فعالياتها الرمضانية، مساء السبت المقبل، تحت عنوان: "الدراما ودورها في تشكيل الوعي". 

ويتحدث خلال الفعالية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقد الفني أحمد سعد الدين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. وتتناول الفعالية أثر الدراما على الوعي، واستخدام الدراما التلفزيونية لتحدي معتقدات ومبادئ تتعلق بالأرض والهوية، ودورها في مواجهة المخططات الخارجية، وغياب دراما النجم الأوحد وبزوغ نجم الأعمال الجماعية. 

كما تركز الفعالية على مسلسل "هجمة مرتدة" وكشف مؤامرات استهداف الدولة المصرية ومجهودات الدولة في حماية أمنها القومي في الداخل والخارج، وأسباب اختفاء الأعمال الدرامية الموجهة للطفل، ودور المجلس الأعلى للإعلام في تنظيم العمل الدرامي وتصحيح مساره. وتناقش الفعالية، الرقابة على العمل الفني، وهل هو خطوة نحو صناعة عمل هادف أم أداة لقمع الحريات، وكيف يمكن استخدام "الإعلام الجديد" في توعية الشباب من خلال أعمال درامية قصيرة.

 

"تنسيقية شباب الأحزاب" ناقشت إنجازات «حياة كريمة» في أولي صالونات رمضان

 وكانت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نظمت أولى صالوناتها السياسية وفعالياتها الحوارية خلال شهر رمضان الكريم، لمناقشة إنجازات المبادرة الرئاسية لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً «حياة كريمة».

 أدارت الصالون النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضره الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن، والنائبة رشا كليب والنائبة هدى عمار أعضاء مجلس النواب.

وناقش الصالون فلسفة مبادر حياة كريمة، وأهدافها الرئيسية، وطبيعة فرق العمل التي تعمل في المحافظات، وتأثير تلك المبادرة على الأسر الأكثر احتياجاً على كافة المستويات المادية والاجتماعية والثقافية، وقدم الضيوف لتجاربهم الذاتية مع هذه المبادرة المهمة، ومدر فخرهم بالعمل في المبادرة، وسعادتهم بالمساهمة في رفع وعي المواطن المصري عن طريق هذه المبادرة.

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