محافظ الشرقية يأمر بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالف بالزقازيق

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالفة لإشتراطات الترخيص الممنوحة لمبنى مُقام تحت الإنشاء بشارع صلاح سالم بمدينة الزقازيق وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمصادرة الخلاطة واللودر والتحفظ على المواد المستخدمة فى البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقاول الذى يقوم بأعمال البناء تمهيداً لإحالته للنيابة العسكرية، واتخاذ اللازم قانوناً.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام فريق العمل المشكل من رئاسة مركز الزقازيق بالتعاون مع المتابعة الميدانية بايقاف استكمال اعمال البناء المخالفة للمبنى والتحفظ على ٥ طن اسمنت و ٢ طن حديد وحمولة ٤ سيارات اخشاب تم نقلها لحملة رئاسة المركز وجارى إتخاذ الإجرات القانونية حيال المخالفة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن والاحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الاجازات والعطلات الرسمية ، والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.

وفى ذات السياق مر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بنطاق المركز لرفع مستوى الإنارة بالطريق للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وعلى الفور، قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مسؤولي الإنارة برئاسة المركز بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة واستعدال الأعمدة المائلة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة لرفع مستوى الانارة بالقرية حرصآ على أرواح المواطنين.