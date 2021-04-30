غلق شواطئ البحر الأحمر خلال احتفالات شم النسيم لمواجهة كورونا

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم، غلق بعض المتنزهات العامة والشواطئ ومنها النادي الاجتماعي والشاطئ العام شاطئ 4، وذلك بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه؛ قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إنه سيتم غلق النادي الإجتماعي يومي الإثنين والخميس الموافقين 3مايو و6 مايو، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقًا لما ورد من تعليمات وقرارات لمحافظةالبحرالاحمر.



وأضاف مدير النادي الاجتماعي لـ"الدستور"، أنه لن يتم السماح لدخول النادي خلال ذلك اليومين وحتى للأعضاء وغيرهم، مشيرًا إلى أنه هناك تعليمات مشددة بمنع فتح البوابات أو الشواطئ أمام الجمهور في تلك الفترة.



يذكر أن النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة يقع على شاطئ البحر ويستقبل آلاف المواطنين في الاحتفال بالأعياد والإجازات.

وتواصل أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر تطبيق الضبطية القضائية على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتنظيم حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ومتابعةالتزامها بتطبيق تلك الإجراءات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.