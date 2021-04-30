الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق شواطئ البحر الأحمر خلال احتفالات شم النسيم لمواجهة كورونا

النادي الاجتماعي
النادي الاجتماعي بالغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم، غلق بعض المتنزهات العامة والشواطئ ومنها النادي الاجتماعي والشاطئ العام شاطئ 4، وذلك بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه؛ قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إنه سيتم غلق النادي الإجتماعي يومي الإثنين والخميس الموافقين 3مايو و6 مايو، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقًا لما ورد من تعليمات وقرارات لمحافظةالبحرالاحمر.
 

وأضاف مدير النادي الاجتماعي لـ"الدستور"، أنه لن يتم السماح لدخول النادي خلال ذلك اليومين وحتى للأعضاء وغيرهم، مشيرًا إلى أنه هناك تعليمات مشددة بمنع فتح البوابات أو الشواطئ أمام الجمهور في تلك الفترة.
 

يذكر أن النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة يقع على شاطئ البحر ويستقبل آلاف المواطنين في الاحتفال بالأعياد والإجازات.

وتواصل أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر تطبيق الضبطية القضائية على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتنظيم حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ومتابعةالتزامها بتطبيق تلك الإجراءات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

البحر الاحمر اجراءات احتفالات مدينة الغردقة انتشار فيروس كورونا محافظ البحر الأحمر شم النسيم غلق الشواطئ المتنزهات العامة محافظ حملات مكثفة

الأكثر قراءة

الأمن يكشف لغز قتيلة الهرم.. الزوج ذبحها وحاول تضليل الشرطة

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

الرئيس السيسى يعزى الهند فى ضحايا كورونا

سرقة 12 مليون جنيه من سيارة «نقل أموال».. كيف بدأت الخطة «الفاشلة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

د.ابراهيم مجدي

د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقون الله؟

محمود خليل

خبيئة آدم (17).. رسالة من السماء

بسنت حسن

الملل والنحل.. والإسلام المصرى

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الإسرائيلي في ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة