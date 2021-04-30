محافظ القليوبية: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال أعياد الربيع

شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة، مضيفا أنه أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة حرصا على سلامه وصحة المواطنين خلال أعياد الربيع.



وأكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم ، حيث تم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية ، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للإستخدام الآدمي.

لافتا إلى أنه تم تكثيف الرقابة علي أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة ، مضيفا أنه تم إحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف علي مدي إستيفاء الأماكن للإشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها ، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق.



ومن جانبه؛ قالت أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية إن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة اعياد شم النسيم وكذلك توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم.

وأوضح إلى أنه تم فتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعا لكثافة الذبائح وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم كما تم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين .



منوها أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040) .