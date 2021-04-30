الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة سيدة عشرينية داخل منزلها في قنا

جثة سيدة
جثة سيدة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبها أثار شنق بقرية السنابسة التابعة لمركز الوقف جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تلقي بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، مفاده العثور على جثة، عفاف علي السيد، 25 عامًا، مقيمة بقرية السنابسة التابعة لمركز الوقف، جثة هامدة داخل المنزل.
 

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن جثة السيدة بها أثار انتحار وشنق، وهو ما قد تكشفه الساعات القليلة بتكثيف التحريات، حيث ان الجثة بها أثار شبهة جنائية، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، والتي كلفت وحدة المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.
 

وكان قد أصيب شخص بكسور، وذلك بعدما سقط من علو، أثناء محاولة هروبه من حريق قد نشب داخل محل سكنة بمنطقة الشيخ سالم في مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، بسبب تسرب غاز.
 

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، يفيد بإصابة محمد أحمد حامد، 55 عامًا، بكسر في اليد اليمني، وذلك بعد أن سقط من علو، خوفًا من الموت حرقًا داخل منزله بسبب تسريب كمية من الغاز بمنطقة الشيخ سالم في مركز فرشوط شمالي محافظة قنا.
 

وتم نقل المصاب لمستشفى نجع حمادي ومقره مستشفى بهجورة التكاملي، وذلك لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

قنا ازمة النيابة جنوب وقف العلاج محافظة الاول

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