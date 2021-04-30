د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقين الله؟

لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف أولا من هم المراهقين، فهم وفقا لتعريف إلأمم المتحدة، من تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة، ويبلغ عددهم 1.2 مليار يمثلون 16% من سكان العالم.

يتزايد أعداد الشباب المصري بسرعة، ويشكل المراهقون 17 مليون نسمة يمثلون 19% من مجموع السكان، يضاف إليهم 9 ملايين في الفئة العمرية من 20 إلي 24 عاما، أى حوالى ثلث مجموع السكن.

أما مفهوم العبادة في اللغة فهي الخضوع لله تعالى. واصطلاحا: العبادة هي كل ما يشترط فيه نية القربة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج.

البعض يتساءل عن أسباب ودوافع طرح سؤال عن كيفية عبادة المراهقين. الدوافع والأسباب نابعة من خلال لقاءاتي مع مجموعة من المراهقين الذين يأتون بصحبة أهلهم إلي العيادة النفسية خلال الخمس سنوات الاخيرة وتكون شكوى إلأهل هي تمرد أبنائهم وامتناعهم عن العبادات كالصلاة والصوم وأنهم اصبحوا يسالون اسئله فلسفية ووجودية تتعلق بالغيب والعقيدة ويدخلون على مواقع على الإنترنت تدعو إلي الإلحاد.

يقول لي الأهالي نصا: "عايزين العيال تعقل يا دكتور لان شكلهم اتجننوا وألحدوا".

ورغم أن مراجع الطب النفسي لا تعتبر الإلحاد مرض لكن أجد نفسي مضطرا لتعامل مع هواجس ومخاوف الاهل، اطلب من الاهل تركي مع المراهق منفردا حتى أتعرف على الجانب الخفي من شخصيته بعيدا عن إلأهل.

وفي منتصف الجلسة نبدأ نتطرق للحديث عن الجانب الديني والروحاني في حياة هؤلاء المراهقين فابدا في سماع إجابات من نوعية أنا مش عايز أكلم في الدين لاني غير مؤمن أو قررت ألحد.

فأبدا اساله عن دوافعه للإلحاد أو عدم الايمان فاجد إجابات تدخلني في حالة جدل وربما إشتباك يصل بي إلي متاهة.

فاضطر أن أغير دفة الحوار في إتجاه أخر كي لا أفقد ثقة المراهق الذي أمامي والذي بطبيعته لدي نزعة التحدي والتمرد وإثبات أنه على صواب ودائما ما يحاول تصيد أخطاء إلأكبر منه.

دعونا نتكلم بلغة إلأبحاث والأرقام

"بالله نثق" قد يكون الشعار الرسمي للولايات المتحدة، ولكن يبدو أن المعتقد الديني في البلاد في حالة تدهور.

وجد مركز بيو للأبحاث أن 4٪ من البالغين إلأمريكيين تم تحديدهم على أنهم ملحدين و5٪ على أنهم لا أدريين في 2018 و2019، مقارنة بـ 2٪ ملحدين و3٪ لا أدريين في عام 2009. وصف 17٪ من إلأمريكيين دينهم بأنه "لا شيء على وجه الخصوص" في الاستطلاع، ارتفاعا من 12٪ في عام 2009 (مركز بيو للأبحاث، 2019).

اللاأدرية أو إلأغنوستية[2] (بالإنجليزية: Agnosticism)‏ مصطلح مشتق من إلإغريقية (α-γνωστικισμός)، حيث الـ «α» تعني «لا» و«γνωστικισμός» تعني «المعرفة أو الدراية»، وهي توجه فلسفي يؤمن بأن القيم الحقيقية للقضايا الدينية أو الغيبية غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدها، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الدينية وجود الله وعدمه وما وراء الطبيعة، والتي تعتبر غامضة ولا يمكن معرفتها. وتختلف إلأغنوستية عن الغنوصية، فالأولى تعني نفي وجود يقين ديني أو إلحادي، بينما الثانية هي نزعة فكرية صوفيةـ عرفت في القرنين إلأولين من العهد المسيحي بخاصة، تمزج الفلسفة بالدين، وتستند إلي المعرفة الحدسية العاطفية للوصول إلي معرفة الله.

ووفقا للفيلسوف ويليام ليونارد روي، فإن اللاأدري هو هذا الشخص الذي لا يؤمن ولا يكفر بالذات إلإلهية، بينما المؤمن هو الذي يؤمن بها، والملحد هو الذي يكفر بها وتختلف اللاأدرية عن إلإلحاد؛ حيث أن إلإلحاد هو الكفر بالإله، في حين أن اللاأدرية هي مجرد تعليق إلإيمان.

قد تقلل استطلاعات الرأي من العدد الحقيقي لغير المؤمنين، لأن الملحدين غالبا ما يواجهون وصمة العار وقد يحجمون عن تعريف أنفسهم، كما يقول ويل جيرفايس، دكتوراه، عالم النفس التطوري والثقافي في جامعة كنتاكي. يشير تحليله إلي أن الانتشار الحقيقي للإلحاد قد يكون أقرب إلي 26٪، ومن المؤكد تقريبا أنه أكبر من 11٪ ونشر هذا (علم النفس الاجتماعي وعلوم الشخصية، المجلد 9، العدد 1، 2018).

رغم أن إلأعداد المتزايدة، فإن الملحدين واللاأدريين ليسوا مفهومين جيدا. بالنسبة لجميع إلأبحاث حول الدين والروحانية، لم تنطلق الدراسة المنهجية لملحدين إلا في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. يقول ميغيل فارياس، أستاذ علم النفس ورئيس مجموعة الدماغ والمعتقدات والسلوك في جامعة كوفنتري في إنجلترا: "منذ مائة عام، كان [علماء النفس] ينظرون إلي إلإيمان في الغالب من خلال عدسة المسيحية البروتستانتية". "في إلآونة إلأخيرة فقط أدركنا أن هناك كل هؤلاء إلأشخاص الذين لم ننظر إليهم حقا. للنظر في إلإيمان فعليا، يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع إلأشياء المتنوعة التي قد يعتقدها الملحدين أو اللاأدريين ".

أعود مرة أخري للأجابات التي أسمعها من المراهقين واسمحوا لي أن اقولها بالعامية كما سمعتها منهم بالنص:

"إحنا زعلانين من ربنا"

"إحنا بنصلي ونصوم وبندعي ورغم كده حياتنا كلها مشكلات "

"في غيرنا مش بيصلي وحياته أحسن منا"

"إحنا مظلومين وحياتنا صعبة رغم إن إحنا وبنعبد ربنا و بنصلي "

"في ناس بتقتل وتكذب وتسرق رغم إنها بتصلي وتصوم وتحج وتزكي"

الاستنتاج من الأجابات أن هؤلاء المراهقين ينتظرون مقابل للعبادة وأنهم ينطرون مدعي التدين كنماذج للعبادة.

أغلبنا كأطباء نفسيين ليس لديه إجابات واضحة للتساؤلات هؤلاء المراهقين وأغلبنا إيجد نفسه في موقف حرج عندما يواجه مراهق لديه أفكار إلحادية أو خلل في العقيدة.

في بعض الاحيان تفكر في اللجوء إلي رجال الدين للتفاعل مع هؤلاء المراهقين ولكن للاسف قليل جدا من رجال الدين من يستطيع النقاش مع هؤلاء المراهقين وإقناعهم لان هؤلاء المراهقين يتعاملون باليات العولمة وتكنولوجيا العصر فيحدث فجوة فكرية عندما يبدا معهم المشايخ النقاش.

نحتاج إلي تجديد الخطاب الديني أو الاستعانة بالخطاب الصوفي الوسطي الذي يتكلم عن مفهوم العشق إلإلهي والعبادة الغير المشروطة العبادة الصافية النابعة من حب الذات الالهية.

هذا الموضوع يحتاج إلى بجث ورصد وفريق عمل مكون من رجال الدين وخبراء علم النفس والاجتماع.

وللأسف الأبحاث عن المراهقين في العالم العربي مقتصرة فقط على أروقة الجامعات أو المناقشات العلمية ولكنها لا تخرج إلي العامة.

ورغم أن المراهقين عدد ضخم ويمثل طليعة المستقبل وشباب الغد إلا أن الاهتمام بمشاكلهم ياخذ حيز صغير.

يجب علينا أن نهتم بكيفية توصيل مفهوم العبادة الصحيحة لهؤلاء المراهقين لاننا لو أغفلنا أو صغرنا من حجم المشكلة لا ندري العواقب.

وأختتم مقالي بمقطع من قصيدة للعارفة بالله رابعة العدوية، تتكلم فيها عن العشق والحب الإلهي غير المشروط.

عرفت الهوى مذ عرفت هوا

وأغلقت قلبي علىٰ من عاداك

وقمت أناجيك يا من تـرىٰ

خفايا القلوب ولسنا نراك

أحبك حبين حب الهـوىٰ

وحبا لأنك أهـل لـذاك

فأما الذي هو حب الهوىٰ

فشغلي بذكرك عمن سـواك

وامّـا الذي أنت أهل له

فلست أرىٰ الكون حتىٰ أراك

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

الذي أنت أهل له

فلست أرىٰ الكون حتىٰ أراك

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

ولكن لك الحمد في ذا وذاك

ولكن لك الحمد في ذا وذاك