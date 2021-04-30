د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقين الله؟
لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف أولا من هم المراهقين، فهم وفقا لتعريف إلأمم المتحدة، من تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة، ويبلغ عددهم 1.2 مليار يمثلون 16% من سكان العالم.
يتزايد أعداد الشباب المصري بسرعة، ويشكل المراهقون 17 مليون نسمة يمثلون 19% من مجموع السكان، يضاف إليهم 9 ملايين في الفئة العمرية من 20 إلي 24 عاما، أى حوالى ثلث مجموع السكن.
أما مفهوم العبادة في اللغة فهي الخضوع لله تعالى. واصطلاحا: العبادة هي كل ما يشترط فيه نية القربة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج.
البعض يتساءل عن أسباب ودوافع طرح سؤال عن كيفية عبادة المراهقين. الدوافع والأسباب نابعة من خلال لقاءاتي مع مجموعة من المراهقين الذين يأتون بصحبة أهلهم إلي العيادة النفسية خلال الخمس سنوات الاخيرة وتكون شكوى إلأهل هي تمرد أبنائهم وامتناعهم عن العبادات كالصلاة والصوم وأنهم اصبحوا يسالون اسئله فلسفية ووجودية تتعلق بالغيب والعقيدة ويدخلون على مواقع على الإنترنت تدعو إلي الإلحاد.
يقول لي الأهالي نصا: "عايزين العيال تعقل يا دكتور لان شكلهم اتجننوا وألحدوا".
ورغم أن مراجع الطب النفسي لا تعتبر الإلحاد مرض لكن أجد نفسي مضطرا لتعامل مع هواجس ومخاوف الاهل، اطلب من الاهل تركي مع المراهق منفردا حتى أتعرف على الجانب الخفي من شخصيته بعيدا عن إلأهل.
وفي منتصف الجلسة نبدأ نتطرق للحديث عن الجانب الديني والروحاني في حياة هؤلاء المراهقين فابدا في سماع إجابات من نوعية أنا مش عايز أكلم في الدين لاني غير مؤمن أو قررت ألحد.
فأبدا اساله عن دوافعه للإلحاد أو عدم الايمان فاجد إجابات تدخلني في حالة جدل وربما إشتباك يصل بي إلي متاهة.
فاضطر أن أغير دفة الحوار في إتجاه أخر كي لا أفقد ثقة المراهق الذي أمامي والذي بطبيعته لدي نزعة التحدي والتمرد وإثبات أنه على صواب ودائما ما يحاول تصيد أخطاء إلأكبر منه.
دعونا نتكلم بلغة إلأبحاث والأرقام
"بالله نثق" قد يكون الشعار الرسمي للولايات المتحدة، ولكن يبدو أن المعتقد الديني في البلاد في حالة تدهور.
وجد مركز بيو للأبحاث أن 4٪ من البالغين إلأمريكيين تم تحديدهم على أنهم ملحدين و5٪ على أنهم لا أدريين في 2018 و2019، مقارنة بـ 2٪ ملحدين و3٪ لا أدريين في عام 2009. وصف 17٪ من إلأمريكيين دينهم بأنه "لا شيء على وجه الخصوص" في الاستطلاع، ارتفاعا من 12٪ في عام 2009 (مركز بيو للأبحاث، 2019).
اللاأدرية أو إلأغنوستية[2] (بالإنجليزية: Agnosticism) مصطلح مشتق من إلإغريقية (α-γνωστικισμός)، حيث الـ «α» تعني «لا» و«γνωστικισμός» تعني «المعرفة أو الدراية»، وهي توجه فلسفي يؤمن بأن القيم الحقيقية للقضايا الدينية أو الغيبية غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدها، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الدينية وجود الله وعدمه وما وراء الطبيعة، والتي تعتبر غامضة ولا يمكن معرفتها. وتختلف إلأغنوستية عن الغنوصية، فالأولى تعني نفي وجود يقين ديني أو إلحادي، بينما الثانية هي نزعة فكرية صوفيةـ عرفت في القرنين إلأولين من العهد المسيحي بخاصة، تمزج الفلسفة بالدين، وتستند إلي المعرفة الحدسية العاطفية للوصول إلي معرفة الله.
ووفقا للفيلسوف ويليام ليونارد روي، فإن اللاأدري هو هذا الشخص الذي لا يؤمن ولا يكفر بالذات إلإلهية، بينما المؤمن هو الذي يؤمن بها، والملحد هو الذي يكفر بها وتختلف اللاأدرية عن إلإلحاد؛ حيث أن إلإلحاد هو الكفر بالإله، في حين أن اللاأدرية هي مجرد تعليق إلإيمان.
قد تقلل استطلاعات الرأي من العدد الحقيقي لغير المؤمنين، لأن الملحدين غالبا ما يواجهون وصمة العار وقد يحجمون عن تعريف أنفسهم، كما يقول ويل جيرفايس، دكتوراه، عالم النفس التطوري والثقافي في جامعة كنتاكي. يشير تحليله إلي أن الانتشار الحقيقي للإلحاد قد يكون أقرب إلي 26٪، ومن المؤكد تقريبا أنه أكبر من 11٪ ونشر هذا (علم النفس الاجتماعي وعلوم الشخصية، المجلد 9، العدد 1، 2018).
رغم أن إلأعداد المتزايدة، فإن الملحدين واللاأدريين ليسوا مفهومين جيدا. بالنسبة لجميع إلأبحاث حول الدين والروحانية، لم تنطلق الدراسة المنهجية لملحدين إلا في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. يقول ميغيل فارياس، أستاذ علم النفس ورئيس مجموعة الدماغ والمعتقدات والسلوك في جامعة كوفنتري في إنجلترا: "منذ مائة عام، كان [علماء النفس] ينظرون إلي إلإيمان في الغالب من خلال عدسة المسيحية البروتستانتية". "في إلآونة إلأخيرة فقط أدركنا أن هناك كل هؤلاء إلأشخاص الذين لم ننظر إليهم حقا. للنظر في إلإيمان فعليا، يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع إلأشياء المتنوعة التي قد يعتقدها الملحدين أو اللاأدريين ".
أعود مرة أخري للأجابات التي أسمعها من المراهقين واسمحوا لي أن اقولها بالعامية كما سمعتها منهم بالنص:
- "إحنا زعلانين من ربنا"
- "إحنا بنصلي ونصوم وبندعي ورغم كده حياتنا كلها مشكلات "
- "في غيرنا مش بيصلي وحياته أحسن منا"
- "إحنا مظلومين وحياتنا صعبة رغم إن إحنا وبنعبد ربنا و بنصلي "
- "في ناس بتقتل وتكذب وتسرق رغم إنها بتصلي وتصوم وتحج وتزكي"
الاستنتاج من الأجابات أن هؤلاء المراهقين ينتظرون مقابل للعبادة وأنهم ينطرون مدعي التدين كنماذج للعبادة.
أغلبنا كأطباء نفسيين ليس لديه إجابات واضحة للتساؤلات هؤلاء المراهقين وأغلبنا إيجد نفسه في موقف حرج عندما يواجه مراهق لديه أفكار إلحادية أو خلل في العقيدة.
في بعض الاحيان تفكر في اللجوء إلي رجال الدين للتفاعل مع هؤلاء المراهقين ولكن للاسف قليل جدا من رجال الدين من يستطيع النقاش مع هؤلاء المراهقين وإقناعهم لان هؤلاء المراهقين يتعاملون باليات العولمة وتكنولوجيا العصر فيحدث فجوة فكرية عندما يبدا معهم المشايخ النقاش.
نحتاج إلي تجديد الخطاب الديني أو الاستعانة بالخطاب الصوفي الوسطي الذي يتكلم عن مفهوم العشق إلإلهي والعبادة الغير المشروطة العبادة الصافية النابعة من حب الذات الالهية.
هذا الموضوع يحتاج إلى بجث ورصد وفريق عمل مكون من رجال الدين وخبراء علم النفس والاجتماع.
وللأسف الأبحاث عن المراهقين في العالم العربي مقتصرة فقط على أروقة الجامعات أو المناقشات العلمية ولكنها لا تخرج إلي العامة.
ورغم أن المراهقين عدد ضخم ويمثل طليعة المستقبل وشباب الغد إلا أن الاهتمام بمشاكلهم ياخذ حيز صغير.
يجب علينا أن نهتم بكيفية توصيل مفهوم العبادة الصحيحة لهؤلاء المراهقين لاننا لو أغفلنا أو صغرنا من حجم المشكلة لا ندري العواقب.
وأختتم مقالي بمقطع من قصيدة للعارفة بالله رابعة العدوية، تتكلم فيها عن العشق والحب الإلهي غير المشروط.
عرفت الهوى مذ عرفت هوا
وأغلقت قلبي علىٰ من عاداك
وقمت أناجيك يا من تـرىٰ
خفايا القلوب ولسنا نراك
أحبك حبين حب الهـوىٰ
وحبا لأنك أهـل لـذاك
فأما الذي هو حب الهوىٰ
فشغلي بذكرك عمن سـواك
وامّـا الذي أنت أهل له
فلست أرىٰ الكون حتىٰ أراك
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي
الذي أنت أهل له
فلست أرىٰ الكون حتىٰ أراك
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي
ولكن لك الحمد في ذا وذاك
ولكن لك الحمد في ذا وذاك