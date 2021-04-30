الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص في الإسماعيلية

ضبط مصنع حلوى
ضبط مصنع حلوى

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط مصنع للسلع الغذائية بالمنطقة الصناعية يعمل بدون ترخيص. 
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد الاعصر رئيس مباحث التموين عن مصنع للمواد الغذائية يدار بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية.
وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الأعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، التي اثبتتها التحريات. 
وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية بالتعاون مع الرقابة التموينية ومديرية التموين ومفتشي مكتب مباحث التموين.تمكنت الحملة  من ضبط "أ. ج" صاحب المصنع، بداخله  300 كرتونة بما يعادل 21000 قطعة حلوى.
تم تحرير المحضر اللازم واِتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وفي سياق متصل أصدر اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطه وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الدكتورة هيام فكرى، مدير إدارة مراقبه الأغذية، إنه خلال أسبوعين والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك تم عمل عدة حملات متتالية والمرور على 33 منشأة غذائية تم خلالها أخذ عينات من المواد الغذائية وضبط منتجات منتهية الصلاحية وإعدام أغذية متغيرة الخواص وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحيه ومحاضر نظافة والتوصية بإغلاق للمنشأت المخالفة نتيجه لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص بالاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة وذلك للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

حوادث مصنع بدون ترخيص حلوى أخبار الحوادث الإسماعيلية

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