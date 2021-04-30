جبران باسيل: موسكو يمكنها مساعدة لبنان دون التدخل في شئونه الداخلية

أكد رئيس التيار الوطني الحر فى لبنان جبران باسيل، اليوم الجمعة، أن موسكو بإمكانها أن تمارس سياسة مساعدة على الاستقرار بسبب فهمها للمنطقة من دون تدخل في الشؤون الداخلية.



وقال باسيل فى تصريحات لـ "Kommersant": "نرى تطابقا كبيرا في وجهات النظر مع روسيا حول سبل إعادة التوازن ليس فقط في المنطقة بل بالعلاقات الدولية".



وأضاف باسيل أن لبنان يجب أن يكون مستقرا، ولذلك يجب أن تتحقق الإصلاحات التي تتطلب حكومة وتشكيل الحكومة يتطلب احترام إرادة اللبنانيين وتنوعهم.



واعتبر باسيل أن موسكو لم تدخل في التفاصيل التي على اللبنانيين أن يعالجوها ولكن يصلها بعض الأخبار أو ينقل إليها بعض اللبنانيين أخبارا خاطئة ومعلومات مغرضة يمكن أن تشوه الواقع لأننا نعيش في عالم كذب سياسي كبير ومن واجبنا إيضاح الحقائق.



ولفت باسيل إلى أن موسكو لم تطرح مبادرة فعلية حول لبنان بل أبدت الاهتمام بمعالجة الأزمة، ونحن مستعدون لتلبية أي رغبة من أي طرف صديق يتصرف بشكل محايد، ونحن لا نريد أن نقحم الخارج في أمورنا لكن نقبل المساعدة والعون لتأمين الاستقرار.



وأوضح باسيل أن لبنان بلد توازنات دقيقة وأي اختلالات يمكن أن يدخلها المتطرفون أو القوى الإقليمية والدولية الراغبة بالتوسع لتعبئة أي فراغ، لكن للأسف عبر تشجيع العناصر المتطرفة وموسكو معنية بعدم حدوث هذا الامر، متابعا: "نحن متجاوبون مع كل مسعى خارجي أو داخلي ضمن الدستور والميثاق واحترام سيادة لبنان وكل من يتكلم معنا يكتشف استعدادنا ورغبتنا بل تضحيتنا بنفسنا لتحقيق الحل وأولويتنا وقف الانهيار".