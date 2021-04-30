«أبو شقة»: نُقدر الجهود الكبيرة للعمال من أجل نهضة الوطن

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيدهم الذى يأتى فى الأول من مايو كل عام.

وأكد «أبو شقة»، في بيان اليوم الجمعة، أن الحزب يقدر الجهود الكبيرة التى يبذلها العمال من أجل نهضة الوطن والسير به قدما إلى الأمام من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية عصرية حديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يضع نصب عينيه إطلاق مشروعات قومية كبرى جديدة لتنافس مصر كبرى الدول.

وأوضح أن الوفد من أوائل الأحزاب المصرية التى اهتمت بالعمال، ولذلك سمى حزب الجلابيب الزرقاء، فهو يقف إلى جانب العمال والطبقات الكادحة دائماً، فهو حزب الشعب المصري.

وتمنى «أبو شقة» لمصر الازدهار والرقى الدائم فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا الأيدى العاملة هى التى تبنى الوطن وتصنع له المجد والازدهار، وأن العمال يستحقون التحية والتقدير لإخلاصهم الشديد فى بناء وطنهم والنهوض به اقتصاديًا، وأنهم تحملوا أعباء كبيرة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا الذى مثل تحدياً كبيرًا ضرب اقتصاد دول العالم، ولكن العمال صمدوا من أجل الوطن ونهضته ورقيه.

5 فئات مستثناة من إجازات الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث تم الإعلان عن أن أيام السبت والأحد والإثنين إجازات رسمية، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وجاء القرار باستثناء بعض الفئات وهم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام