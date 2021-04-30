مجلس جامعة بني سويف يوافق على مشاركة كلية التربية في «حياة كريمة»

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على مقترح كلية التربية بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور منصور أنه سيتم عقد ندوة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر رمضان الكريم، وستقوم إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإلقاء الندوة في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي وذلك انطلاقاً من مبدأ تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرأ.

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، استثناء ذوي الإعاقة البصرية من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي للفئات المستهدفة منها، على أن تتولى الجامعة مسئولية تحديد نسبة الإعاقة ومدى استحقاقها للإعفاء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار جاء بناء علي الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعتبر شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط لمنح طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى اعتبارها أحد الدورات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس للدرجة الأعلى.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم أثناء مسيرتهم العلمية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تحسين سير العملية التعلمية.

كما وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على تنظيم قافلة طبية تنموية شاملة لجميع التخصصات بمشاركة كليات الجامعة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة لحرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية لخدمة المجتمع السويفي وانطلاقا من مبدأ المشاركة المجتمعية باعتبار الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكتطبيق عملي لما يدرسه الطلاب من مناهج في كليات الطب والتمريض وغيرها من الكليات الطبية المنوطة بالاهتمام بصحة المواطن.