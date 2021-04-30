11 وفاة و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 417.363 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 1071 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 400 ألفًا و580 حالة، كما سجلت السعودية 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6957 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 9.826 حالة، من بينها 1.335 حالة حرجة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، مناشدة الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما شددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

كانت الصحة السعودية، أكدت في بيانٍ سابق، عبر موقعها الرسمي، أن "اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته"، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة بالمملكة، كما تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفاعلية والمأمونية العالية.

وشددت وزارة الصحة السعودية، في بيانها، على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما أكدت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة في الارتفاع، فيما حثت الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية.