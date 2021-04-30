عضو بـ«الشيوخ»: عمال مصر هم الوقود والسند في معركة البناء

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، العمال بمناسبة عيدهم الوطني، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم ويعمل على رعاية جميع العاملين ويوفر كافة درجات الحماية لهم، فضلا عن اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادي لهم.

وأشاد «فهمي»، في بيان له اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل دعم العمال ومدى احترام الدولة لهم، وتقديرها لما يقدموه في مختلف المجالات، موضحا أن عمال مصر هم الوقود لنهضة مصر، فضلا عن أن بسواعدهم تتحقق جميع المشروعات العملاقة وتتوالى الانجازات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العمال هم أساس مسيرة البناء والتنمية والداعم الرئيسي في هدف مصر نحو التقدم والرخاء ، فضلا عن أن عمال مصر هم السند والقوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير، مشددا على أنهم على مر التاريخ يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل رفعة الدولة وتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج .

وأشار النائب إلى أن عمال مصر يؤمنون دائما أن الإخلاص في العمل هو طريق البناء، مقدرا الدور الوطنى الذى يقوم به عمال مصر، والاستمرار فى العطاء والعمل بجد واجتهاد وإخلاص، من أجل النهضة بالوطن.

5 فئات مستثناة من إجازات الحكومة

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث تم الإعلان عن أن أيام السبت والأحد والأثنين إجازات رسمية وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

و جاء القرار باستثناء بعض الفئات وهم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.