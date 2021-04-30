الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: عمال مصر هم الوقود والسند في معركة البناء

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، العمال بمناسبة عيدهم الوطني، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم ويعمل على رعاية جميع العاملين ويوفر كافة درجات الحماية لهم، فضلا عن اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادي لهم.

وأشاد «فهمي»، في بيان له اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل دعم العمال ومدى احترام الدولة لهم، وتقديرها لما يقدموه في مختلف المجالات، موضحا أن عمال مصر هم الوقود لنهضة مصر، فضلا عن أن بسواعدهم تتحقق جميع المشروعات العملاقة وتتوالى الانجازات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العمال هم أساس مسيرة البناء والتنمية والداعم الرئيسي في هدف مصر نحو التقدم والرخاء ، فضلا عن أن عمال مصر هم السند والقوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير، مشددا على أنهم على مر التاريخ  يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل رفعة الدولة وتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج .

وأشار النائب إلى أن عمال مصر يؤمنون دائما أن الإخلاص في العمل هو طريق البناء، مقدرا الدور الوطنى الذى يقوم به عمال مصر، والاستمرار فى العطاء والعمل بجد واجتهاد وإخلاص، من أجل النهضة بالوطن.

5 فئات مستثناة من إجازات الحكومة 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث تم الإعلان عن أن أيام السبت والأحد والأثنين إجازات رسمية وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

و جاء القرار باستثناء بعض الفئات وهم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

 

مجلس الشيوخ النائب عمرو فهمي عيد العمال معركة البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

بيراميدز يواجه إنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

سرقة 12 مليون جنيه من سيارة «نقل أموال».. كيف بدأت الخطة «الفاشلة»؟

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.ابراهيم مجدي

د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقين الله؟

محمود خليل

خبيئة آدم (17).. رسالة من السماء

بسنت حسن

الملل والنحل.. والإسلام المصري

د.مينا بديع عبدالملك

الشيخ أحمد سليمان السعدني.. كان مدرسة قائمة بذاتها

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل 12 عاماً: تحذيرات إسرائيلية من انهيار مُحتمل لجبل ريمون.. من تجاهها؟

فتح تحقيق ضد الشرطة الإسرائيلية بعد مصرع العشرات فى كارثة "ميرون"

كارثة "ميرون": تفاصيل انهيار جبل في إسرائيل ووفاة 44 شخصاً