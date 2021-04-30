الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كنائس بني سويف تصلي لرفع الوباء خلال صلوات الجمعة العظيمة (صور)

صلاة الصوم المقدس
صلاة الصوم المقدس

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس صلوات الجمعة الكبيرة من الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف (المطرانية) بمشاركة آباء الكنيسة وعدد من الإباء الكهنة بالايبارشية وبدون حضور شعبي.


وتضرعت الكنائس خلال صلوات الجمعة الكبيرة من الصوم المقدس من أجل زوال وباء كورونا المستجد من مصر ومن العالم اجمع وعزاء لكل الأسر التي فقدت احد أفرادها وشفاء المصابين.

فيما قرر نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس تعليق كافة الصلوات بالكنائس بما فيها القداسات الإلهية اعتبارا من 17 إبريل الحالى لمدة 3 أسابيع كما اعتذرت الايبارشية عن أي استقبالات رسمية وشعبية مساء يوم العيد وصباح يوم العيد لسلامة الجميع وخاصة مع الارتفاع الكبير في عدد من الإصابات خلال الموجة الثالثة لوباء كورونا المستجد.

وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم اتخذتها لدعم جهود الدولة المصرية في مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد.

وقدم ديرا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش ممثلا في القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من الأسر البسيطة من الإخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتحتوي كرتونة المواد الغذائية علي كميات من الزيت والأرز والسكر والشاي والسمن والعدس والفول والمكرونة تم تسليمها لهذه الأسر عن طريق أئمة بعض مساجد المدينة، وذلك تتويجا لعلاقات المودة والمحبة القوية التي تجمع مسلمي وأقباط مركز ناصر بوش بمحافظة بني سويف.

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش إن دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ببوش قاما منذ سنوات باستبدال مائدة الوحدة الوطنية التي كانت تقام خلال شهر رمضان الكريم كنوع من الاستغلال الأمثل لأموال هذه المائدة وتقديم 350 كرتونه مواد غذائية لعدد من الأسر من الإخوة المسلمين من الأسر البسيطة لإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان الكريم متمنين لكل الإخوة المسلمين في كافة أنحاء المحافظة ومدينة بوش كل الخير والسعادة والسلام.

الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
صلاة الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
صلاة الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
صلاة الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
صلاة الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء
الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء
بني سويف العيد كنيسة السيدة العذراء الأنبا غبريال أسقف بني سويف سكرتارية المجمع المقدس

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