الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار المفتى: تنظيم النسل ليس تحديًا لله

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور

ناقش الشيخ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية قضية تنظيم النسل، وذلك في  ثالث حلقاته عبر البث المباشر علي الصفحة الرسمية لـ"وزارة التضامن الاجتماعي" على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، حيث تعتبر قضية تنظيم النسل من القضايا المهمة للغاية.

وقال الشيخ مجدي عاشور  أنه لا بد من تصحيح المفاهيم الخاطئة، موضحًا أن تنظيم النسل ليس تحديا على الله ولا تحدي لله، ولكنه عملية تنظيمية تساعد الأسرة والمجتمع على تربية أبناء صالحين وأصحاء.

وأضاف المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن المجتمع يريد أبناء أصحاء وأقوياء يأخذون حظوظهم من الدنيا ويسعد بهم المجتمع، مشيرًا إلي أن استخدام وسيلة لتنظيم النسل ، تأتي تماشيا مع إرادة الله للحفاظ على صحة المرأة، والموارد المادية المتاحة، ومقدرات الدولة.

وأوضح عاشور أن تنظيم النسل عكس الإجهاض، لأن وسيلة تنظيم النسل تبدأ قبل أن يتواجد الجنين في رحم أمه، مشيرا إلى الدور المهم  الذي تقدمه وزارة التضامن الإجتماعي في قضية تنظيم النسل من خلال برنامج "2 كفاية" الذي يهدف للحد من الزيادة السكانية.

كما يستهدف برنامج "2 كفاية" المحافظات الأكثر فقرا والأعلى  خصوبة لتنظيم النسل و يقوم البرنامج بتدريب المثقفات  المجتمعيات على أعلى مستوى من أجل توعية المستفيدين بالطرق الصحيحة.

وقال عاشور أيضا إن التنظيم إذا ُوجد في اي شىء وجدت الراحة النفسية، مؤكدا أننا نسعى لتنظيم النسل لصناعة حياة أفضل وأرقى  للمجتمع.

ويستمر البث المباشر على حساب وزارة التضامن الاجتماعي  الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " لمدة ساعة يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، حيث يجيب الشيخ مجدي عاشور  على أسئلة المتابعين للبث الذي تشارك فيه أيضا عددًا من الصفحات الرسمية  للمواقع الإلكترونية الاخبارية.

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