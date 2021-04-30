الرئيس السيسى يعزى الهند فى ضحايا كورونا

تمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الهندي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خالص التعازي لحكومة الهند وشعبها فى ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد، متمنيًا تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، والشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق.

وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصرى، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة (كورونا)».

وأضاف: "نأمل في أن تتمكن الحكومة الهندية من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".

- الهند تمدد تعليق الرحلات الجوية حتى 31 مايو

وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية المقررة ، والتي كان من المفترض انتهاء تعليقها اليوم، حتى الـ 31 من شهر مايو المقبل، وسط اكتساح عنيف للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الهيئة في بيان- أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية ،اليوم الجمعة، إلى أن السلطات المختصة قد تسمح بتسيير الرحلات الجوية الدولية المقررة، على مسارات محددة استنادًا إلى كل حالة على حدة، مضيفة أن القيد لن يُطبق على جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية الموافق عليها بصفة خاصة الهيئة المنظمة للطيران.



وكانت خدمات نقل الركاب الدولية المقررة قد تم تعليقها بالهند منذ الـ 23 من شهر مارس العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، غير أن الرحلات الجوية الدولية الخاصة كانت تعمل في إطار ما يُعرف بـ"مهمة فاندي بهارات" منذ مايو الماضي- وهي عمليات إجلاء قامت بها الحكومة الهندية لمن يرغبون في العودة لبلادهم أو لإعادة الهنود لوطنهم.

- تسجيل 386 ألف إصابة جديدة بكورونا



وكانت الهند قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 386 ألفًا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 18 مليونا و762 ألفا و976 شخصا.

كما سجلت البلاد أيضًا خلال نفس الفترة 3498 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 208 آلاف و330 شخصًا.