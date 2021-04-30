«المصريين الأحرار» يهنئ الشعب المصري بأعياد الربيع والقيامة

هنأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين بالداخل والخارج بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متمنيًا أن يعيد الله على بلادنا وقيادتها وأهلها بالسعادة والسلام.

وقال الحزب في بيان له، إن الأعياد المباركة تظهر دومًا وحدة ومحبة المصريين جميعًا وتنوعه الذي يثري روح واحدة ودماء واحد يجري كشريان النيل مما يميز أبناء تلك الأرض عن غيرها في وحدة الصف وتعاون منقطع النظير وآخاء ضارب في جذور التاريخ وهو حائط الصد أمام المتربصين.

وأضاف المصريين الأحرار، أن مصر المذكورة في الإنجيل والقرآن بالحفظ والصون حباها الله المزيد من النعم، وندعو الله لبلادنا في تلك المناسبات السعيدة بالخير والسداد وتحقيق التنمية والرخاء وإرساء السلام والاستقرار تحت قيادة رشيدة.

كما أرسل الحزب برقيات تهنئة بمناسبة الأعياد إلي رؤساء الكنائس في مصر وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية، والبطريرك ثيودوروس بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس للتهنئة بالعيد.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في برقية إلي قادة الكنائس: «يطيّب لي ان أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة والعطرة ، داعين لكم بموفور الصحة والسداد والسلامة، وأن يعيدها الله علي مصر الغالية بكل خير وبركات واجتياز لكل الصعاب والتحديات وتحقيق الانتصارات والنجاحات".

«المصريين الأحرار» يشارك حملة “قدها وقدود” لدعم الدولة المصرية والرئيس

وأعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، التضامن والمشاركة في حملة المصريين بالخارج تحت عنوان “قدهاوقدود” التى دشنها ابناء الجالية في الولايات المتحدة الامريكية لدعم الدولة المصرية ومساندة خطوات القيادة السياسية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك فاعليات الحملة وتحركاتها نشأت زنفل ممثل المصريين الأحرار بالولايات المتحدة الامريكية.

واكد "زنفل" ممثل المصريين الأحرار بأمريكا، أن جموع المصريين علي قلب واحد ويدعمون القيادة السياسية في كافة الملفات لتحقيق امنها واستقرارها في ضوء قيادتها الرشيدة.

وحّث حزب المصريين الأحرار علي ضرورة تعميم الحملة في جميع البلدان الأجنبية والعربية لتأييد القيادة السياسية المصرية وليكون لسان حال ابناء الجالية معبرًا عن بلادهم الأم وخطواتها الراميه للاستقرار والرخاء.