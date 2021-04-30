ضبط 4 أشخاص لمزاولتهم مهنة الصيدلة دون ترخيص بالبحر الأحمر

خلال حملة مكبرة..

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن شن إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمود السباعى حملة تفتيش صيدلي مكبرة بمدينة سفاجا لضبط سوق الدواء والتصدي لظاهرة غش الأدوية والمستحضرات، والتأكد من مصدرها وفاعليتها وضبط الأدوية المهربة والمستحضرات مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.



وأسفرت الحملة التى شارك فيها كلا من الدكتور أحمد جمعة، واندرو اميل، وحسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلة بالمديرية، مفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بسفاجا تمكنت الحملة من ضبط 4 أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة وانتحال صفة صيادلة وتم تحرير 4 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات.

كما تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى من ضبط 4200 قرص وعبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وأخرى مستوردة بقيمة 460 ألف جنيه تقريباً فى حملة مكبرة الى الصيدليات بالغردقة .

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على ضرورة المتابعة المستمرة على أماكن بيع الأدوية بالمحافظة.



صحة البحر الأحمر: استمرار تلقيح العاملين بالقطاع السياحي ضد كورونا

علي جانب آخر تستكمل مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر أعمال تلقيح العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة وزارتي الصحة والسياحة لتلقيح جميع العاملين بالقطاع بمختلف مدن المحافظة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالاحمر لـ"الدستور"، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مسؤولي القطاع السياحي والمنشآت الفندقية بنطاق المحافظة، وتم تحديد عدد من الأماكن بالفنادق لتلقيح العاملين بها ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم توفير عدد من الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على العمل وتلقيح جميع العاملين، مؤكدًا أنه هناك تعليمات بتوفير اللقاح لكافة العاملين بالقطاع السياحي.