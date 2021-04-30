الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

نادي الأهلي
نادي الأهلي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي، في مواجهة قوية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. 

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الثالثة عصرًا، قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري الأبطال، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك دون حضور لممثلي الأندية المشاركة.

كما أوقعت القرعة مولودية الجزائر في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بينما جاء شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة الترجي التونسي، في حين سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني.

وتنص لوائح القرعة، على أن تخوض الأندية التي حلت في المركز الثاني في مجموعاتها، مباراة ذهاب الدور ربع النهائي على ملعبها.

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من مواجهة شباب بلوزداد والترجي.

وفي حال التأهل، سيخوض الأهلي، مواجهة ذهاب نصف النهائي خارج الديار، على أن يخوض مواجهة إياب الدور ذاته، على ملعبه.

وعلى جانب آخر، سيلتقي الفائز من مولودية الجزائر والوداد مع الفائز من لقاء كايزر تشيفز وسيمبا، في نصف نهائي البطولة.

وجاءت نتيجة قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

الدور ربع النهائي:

مباراة (1) الأهلي X ماميلودي صن داونز

مباراة (2) مولودية الجزائر X الوداد البيضاوي 

مباراة (3) شباب بلوزداد X الترجي 

مباراة (4) كايزر تشيفز X سيمبا التنزاني

الدور نصف النهائي:

مباراة (1) الفائز من مولودية الجزائر X الوداد البيضاوي مع الفائز من كايزر تشيفز X سيمبا التنزاني

مباراة (2) الفائز من شباب بلوزداد X الترجي مع الفائز من الأهلي X ماميلودي صن داونز

ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، أحد يومي 14 و15 مايو، على أن تقام مباريات الإياب أحد يومي 21، و22 من الشهر ذاته.

بينما ستقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، أحد يومي 18 و 19 يونيو، على أن تقام مباريات الإياب، أحد يومي 25 و26 يونيو.

ومن المقرر، أن تقام المباراة النهائية للبطولة، يوم السابع عشر من يوليو المقبل، في ملعب سيحدد لاحقًا.

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