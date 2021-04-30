ضبط 100 شيشة وتحرير 12 محضرا لمقاهي وكافيهات مخالفة بمطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم الجمعة، شن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة بمشاركة قسم شرطة المرافق، حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات، وذلك لمتابعة التزامهم بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن أسفرت الحملات المكبرة عن ضبط أكثر من 100 شيشة في 12 مقهى وكافية بنطاق مدينة مرسى مطروح بمناطق الروضة وكورنيش المدينة وحي الشروق وعلم الروم وشوارع شكري القوتلي وجمال عبد الناصر، وتم تحرير المخالفات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي تؤدي إلى انتشار وباء فيروس كورونا ومخالفة قرارات مجلس الوزراء، وبناء عليه تم إحالة المخالفات إلى النيابة للنظر والتصرف.



وأكد جاب الله أن الحملات المكبرة قامت برفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والميادين العامة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن الحملة تأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لفرض الانضباط في الشارع، ومواجهة الإشغالات العشوائية التى تعوق الحركة المرورية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، وتحقيق الانضباط تطبيقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات المكبرة على المقاهي والكافيهات بنطاق المدينة، وذلك لمتابعة مدى التزام الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.