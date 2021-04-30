خطوة بخطوة.. طريقة عمل كحك العيد في المنزل بسهولة

طريقة عمل الكحك

يلجأ العديد من الأشخاص لعمل كحك العيد داخل المنزل ودعوة الأهل والأصدقاء ليشاركوا في الحدث في أجواء عائلية تعيدنا لأجواء زمان، حيث يتنوع حشوات الكحك المصري ما بين الملبن والعجوة ورش السكر عليه، وهناك العديد من الحشوات الأخرى التى يفضلها البعض في العيد، كالزبيب والشيكولاته والعجمية.

ونقدم إليكم خلال سطور طريقة عمل كحك العيد في المنزل ويمكن مضاعفة المكونات بحسب عدد الأسرة والكمية التى يريد الشخص إعدادها.

المكونات

كيلو دقيق

ملعقة صغيرة خميرة

معلقة كبيرة سمسم

ملح

كوب لبن دافىء

ملعقة كبيرة رائحة الكحك

كيلو سكر بودر

طريقة عمل كحك العيد في المنزل 2020

وضع الدقيق في إناء ووضع السمسم

ثم تسخين السمن على النار

يتم إضافة الدقيق والسمسم للسمن مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى بداية العجينة

ترك الخليط يبرد ويتم فركه حتى الحصول على عجينه متماسكة ونخلط الخميرة مع ربع كوب لبن وقليل من السكر

إضافة الخليط واللبن والسكر للدقيق مع كوب اللبن

خلط المكونات حتى الحصول على عجينه كحك متماسكة

ترك العجينه لمدة ساعة ومن ثم تشكيل العجين لكور صغيرة حتى الانتهاء من الكمية

ادخال الصينية لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشرين دقيقة إلى خمسة وعشرين دقيقة.

ترك الصينية لتبرد ثم وضعها في طبق التقديم مع التزيين .

طريقة عمل حشو الكحك بالعجمية

مقادير عمل العجمية

كوب عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة دقيق

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن

ملعقة صغيرة من السمسم المطحون

نصف ملعقة صغيرة بهار كحك

طريقة تحضير العجمية