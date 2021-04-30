طريقة عمل الكحك
خطوة بخطوة.. طريقة عمل كحك العيد في المنزل بسهولة
يلجأ العديد من الأشخاص لعمل كحك العيد داخل المنزل ودعوة الأهل والأصدقاء ليشاركوا في الحدث في أجواء عائلية تعيدنا لأجواء زمان، حيث يتنوع حشوات الكحك المصري ما بين الملبن والعجوة ورش السكر عليه، وهناك العديد من الحشوات الأخرى التى يفضلها البعض في العيد، كالزبيب والشيكولاته والعجمية.
ونقدم إليكم خلال سطور طريقة عمل كحك العيد في المنزل ويمكن مضاعفة المكونات بحسب عدد الأسرة والكمية التى يريد الشخص إعدادها.
المكونات
كيلو دقيق
ملعقة صغيرة خميرة
معلقة كبيرة سمسم
ملح
كوب لبن دافىء
ملعقة كبيرة رائحة الكحك
كيلو سكر بودر
طريقة عمل كحك العيد في المنزل 2020
- وضع الدقيق في إناء ووضع السمسم
- ثم تسخين السمن على النار
- يتم إضافة الدقيق والسمسم للسمن مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى بداية العجينة
- ترك الخليط يبرد ويتم فركه حتى الحصول على عجينه متماسكة ونخلط الخميرة مع ربع كوب لبن وقليل من السكر
- إضافة الخليط واللبن والسكر للدقيق مع كوب اللبن
- خلط المكونات حتى الحصول على عجينه كحك متماسكة
- ترك العجينه لمدة ساعة ومن ثم تشكيل العجين لكور صغيرة حتى الانتهاء من الكمية
- ادخال الصينية لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشرين دقيقة إلى خمسة وعشرين دقيقة.
- ترك الصينية لتبرد ثم وضعها في طبق التقديم مع التزيين .
طريقة عمل حشو الكحك بالعجمية
مقادير عمل العجمية
- كوب عسل أبيض
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن
- ملعقة صغيرة من السمسم المطحون
- نصف ملعقة صغيرة بهار كحك
طريقة تحضير العجمية
- تسخين السمن في الاناء على النار ومن ثم إضافة الدقيق حتى الحصول على اللون الأصفر
- إضافة بهار الكحك والسمسم للسمن والدقيق مع التقليب المستمر
- رفع الإناء على النار واضافة العسل
- وضع الاناء على النار مرة ثانية مع التقليب حتى الحصول على العجينه وتكويرها ونرفع من على النار حتى تبرد ثم يتم استخدامه في الحشو.