الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رسالة سرية».. الأمير هارى وميجان يهنئان شقيقه بالذكرى العاشرة لزواجه

الأمير هارى
الأمير هارى

هنأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل بطريقة تتسم بالخصوصية شقيقه ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى السنوية العاشرة لزواجهما، وفقا لصحيفة الديلى ميل.

وصرح متحدث باسم عائلة هاري في كاليفورنيا لصحيفة ديلي بيست بأن الزوجين تواصلا مع ويليام وكيت تكريما لذكرى زواجهما، ولم يشاركا أي معلومات أخرى حول مضمون الرسالة.

واحتفل الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، بذكرى زواجهما العاشرة علانية من خلال مشاركة صورتين جديدتين وفيديو عائلي جميل، كما تلقوا رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وكاميلا.

ولم يوجه هاري وميجان رسالة عامة للزوجين حتى الآن، رغم تقديم التهاني بطريقة بعيدة عن الأنظار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الجيد أن ينتهز الزوجان الفرصة للتواصل مع ويليام وكيت في يومهما الخاص الذي يأتي وسط خلاف خطير بين أفراد العائلة المالكة في أعقاب مقابلة هاري وميجان مع الإعلامية أوبرا وينفري في مارس الماضى.

ووفقا للصحيفة تحدث هاري مع شقيقه ووالده الأمير تشارلز عندما عاد إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الأمير فيليب في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قيل إن المحادثات كانت غير مثمرة.

وفى السياق ذاته، توقع الخبير الملكي دنكان لاركومب، مؤلف كتاب "الأمير هاري: القصة الداخلية"، أن هاري يشعر بالأسف والإحراج لقراره المشاركة في مقابلة أوبرا، وأنه وافق على الجلوس فقط لأنه كان متألما وغاضبا من الطريقة التي عاملت بها العائلة المالكة زوجته.

ومن المتوقع أن يلتقي ويليام وهاري مرة أخرى في الصيف خلال كشفهما النقاب عن تمثال جديد لوالدتهما الراحلة للأميرة ديانا في قصر كنسينغتون.

وقبل حضوره لجنازة جده الأمير فيليب، كتب الأمير هاري رسالة شخصية للغاية لوالده الأمير تشارلز، وعده فيها باحترام المؤسسة الملكية.

وأوضحت المصادر أن هاري اضطر لكتابة هذه الرسالة أثناء استعداده للسفر إلى بريطانيا لحضور الجنازة، بعد انقطاع الاتصال الكامل بينه وبين الأمير تشارلز إثر توتر علاقتهما بشكل غير مسبوق، عقب بث المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها دوق ساسكس وزوجته مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري الشهر الماضي.

وتضمنت رسالة هاري، أسباب تخليه عن واجباته الملكية العام الماضي، وانتقاله مع زوجته للعيش في كاليفورنيا، محاولاً وضع الأمور في نصابها الصحيح، وواعداً أباه باحترام المؤسسة الملكية، حسبما قالت المصادر.

الأمير هاري ميجان ماركل الأمير ويليام الذكرى العاشرة للزواج كيت

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