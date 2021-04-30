«حياة كريمة لأهل الصعيد».. خطة الدولة لتنمية سوهاج بتكلفة 5.8 مليار جنيه

نجحت خطة الدولة بالتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة فى تطوير وتنمية صعيد مصر ، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي و القيادة السياسية أن تنمية الصعيد من " حق المواطن " أن يعيش "حياه كريمة " منها تبين الخطة تنمية الصعيد من اوليات الرئيس حيث نتجوال عن تنمية محافظة سوهاج .

ويرصد الـ«الدستور » خلال سطور الخطة الاستثمارية الموجهة من الدولة لتنمية 2020- 2021 والتى بلغت نحو 5.8 مليار جنية تنمية سوهاج ...والتى تضمن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها

-رصد 2.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- 1.56 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية.

- 494.6 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى

- 444 مليون جنيه لقطاع الصحة والسكان،

- 240 مليون جنيه للتعليم العالي ،

-640.4 مليون جنيه لقطاعات

تنمية 160 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة بسوهاج

- استكمال صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بطاقة 35 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 143 مليون جنيه

-إنشاء محطة صرف صحى دار السلام بطاقة 94 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه

-تنفيذ محطة صرف صحى ساقلتة لـ 7 قرى تابعة بطاقة 15 ألف م3/يوم بتكلفة 176 مليون جنيه

- تطوير مناطق عشوائية بتكلفة 200 مليون جنيه

-تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب بتكلفة 200 مليون جنيه

-رصد 1.76-مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

-تخصيص 345.2 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة.

خطة التنمية المحلية بسوهاج بقيمة 1.56 مليار جنية

_تنفيذ كباري علوية بتكلفة 41.6مليون جنيه

-تنفيذ مشروعات التنمية الريفية والحضرية بتكلفة 119.3مليون جنيه

تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة تبلغ 122مليون جنيه

تطوير مشروع تحسين البيئة بتكلفة 300.9 مليون جنيه

تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بتكلفة تيلغ 694مليون جنيه.

خطة الدولة لتطوير 13 مشروع لتعليم بقيمة 494.6 مليون جنية

تنفيذ فصول لمرحلة التعليم الثانوي بتكلفة 8.6 مليون جنيه

تطوير الديوان العام والإدارات التعليمية والمطابع السرية بسوهاج بتكلفة 8.6 مليون جنيه

تطوير التعليم الفني بتكلفة تبلغ63.7 مليون جنيه

إحلال وتجديد مدارس وإنشاء فصول (مرحلة التعليم الأساسي) بتكلفة 164.1 مليون

إنشاء 116 مدرسة تضم 1772فصلاً بالقرى الأكثر احتياجا 250 مليون

الدولة تبني تنفيذ 14 مشروع بمجال الصحة بـ444 مليون جنية

إنشاء مستشفي طهطا المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه

تطوير مستشفي سوهاج التعليمي بسوهاج بـ 54 مليون جنيه

إنشاء مستشفي البلينا بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه،

إنشاء مستشفى ساقلته المركزي بسوهاج بتكلفة حوالي 61 مليون جنيه،

وإحلال وتجديد مستشفى المنشاة المركزي بتكلفة تبلغ 68 مليون جنيه.

تنمية 14 مشروع بالتعليم الجامعي بقيمة 240 مليون جنية

-إنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بجامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه

- استكمال مبنى كلية الحقوق بجامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه

- استكمال مبنى إدارة جامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه

-تطوير منشآت صحية بجامعة سوهاج بـ 30 مليون جنيه

-تطوير منشآت تعليمية بجامعة سوهاج بتكلفة 41.5 مليون جنيه.