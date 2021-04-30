الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 46.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

إعطاء 46.2 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في البرازيل

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 46.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن. 
 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 1.48 مليون جرعة في اليوم. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. 


وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 14 أسبوعا. 


ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى14.6 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج، ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 401 ألفًا و186 حالة. 


ومضى عام و9 أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل. 
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وانهار النظام الصحي في البرازيل - البلد الذي يبلغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة- أو على وشك الانهيار في العديد من المناطق.

وقلل الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي، جاير بولسونارو، من شدة التهديد الذي يشكله الفيروس وأعرب عن شكوكه في فعالية اللقاحات.

وبدأت لجنة تحقيق برلمانية عملها يوم الثلاثاء الماضي؛ لتسليط الضوء على تصرفات الرئيس وتجاوزاته مع تصاعد حدة الجائحة في البرازيل.

ويُتهم بولسونارو، من بين أمور أخرى، برفض وإبطاء عمليات التسليم المحتملة للقاحات كورونا واختلاس أموال اتحادية مخصصة لمكافحة الأوبئة.

كانت منظمة الصحة العالمية شددت على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «TheHealthSite».

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جونز هوبكنز الأمريكية اللقاحات المضادة البرازيل كورونا اللقاح

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