الآن.. رابط تطعيم كورونا في مصر 2021.. خطوات التسجيل للمواطنين بسهولة| التفاصيل

رابط تطعيم كورونا في مصر 2021.. يبحث كثير من المواطنين عن الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل وتحديد موعد لتلقي جرعتي لقاح كورونا في الوحدات والأماكن المخصصة لتلقي الجرعتين، يأتي ذلك بعد حث وزارة الصحة المصرية، جميع المواطنين على تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وذلك من أجل الوقاية وعدم الإصابة بأعراض الفيروس الذي شهد العالم مرحلتين له وبصدد الموجة الثالثة له، وننشر في السطور التالية خطوات التسجيل للمواطنين بسهولة والرابط الخاص بالتسجيل.

رابط تطعيم كورونا في مصر 2021

يمكن عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة التسجيل ورابط تطعيم كورونا في مصر 2021 (من هنــــــــــــــــــــــــا).

خطوات تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا 2021

للتسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا 2021

-يجب الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا

- اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا 2021

- يظهر ثلاثة اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، وفئات أخرى.

معلومات أساسية عليك إدخالها عند التسجيل

- كتابة لغة التواصل العربية

-كتابة الاسم (كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر)

- كتابة بلد الجنسية

- كتابة الرقم القومي

-كتابة تاريخ الميلاد

- وضع النوع

- وضع المحافظة التي ترغب فى الحصول على اللقاح بها

- كتابة القسم/ المركز الذى ترغب فى الحصول على اللقاح به

-كتابة هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- كتابة الوظيفة

- كتابة البريد الإلكتروني (اختياري)

- كتابة التحقق من رقم هاتفك المحمول

- كتابة أدخل رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر «إرسال» لتستلم رمز التحقق.

-كتابة رقم المحمول

-كتابة رمز التحقق

-كتابة الهاتف الأرضي يجب إدخال كود المحافظة قبل الرقم

- كتابة رقم هاتف محمول آخر (اختياري)

يذكر أن وزارة الصحة المصرية نوهت عن الفئات الأكثر تأثرًا في الإصابة حال حدوثها، وهم: “ الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة «السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي»، ثانيا الأشخاص المرضى ناقصو المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ثالثا الأشخاص مرضى الأورام، رابعا الأشخاص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المتعددة”.

