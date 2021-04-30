لتقوية المناعة.. قائمة بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين (أ)

تنشر وزارة الصحة من فترة لأخرى مجموعة من النصائح ترشد الناس إلى أهم الإجراءات التي تحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن الغذاء الصحي يجب أن يتضمن أطعمة تحتوي على فيتامينات ومعادن، إلى جانب ممارسة الرياضة يوميًا لرفع المناعة والحماية من عدوى كوفيد 19.

وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" قائمة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (أ) لتقوية المناعة وهي كالآتي:

1. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا لفيتامين أ، حيث توفر حبة كاملة 1403 ميكروجرام من فيتامين أ، ويكون فيتامين أ في البطاطا الحلوة على شكل بيتا كاروتين، وهو يساعد في الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون، وذلك وفقًا للدراسات العلمية المختلفة.

2. الجزر

يحتوي الجزر على مستويات مرتفعة من البيتا كاروتين، فنصف كوب منه يحتوي على 392 ميكروغرام من فيتامين أ تقريبًا، والجدير بالذكر أن الجزر غني بالألياف الغذائية والتي بدورها تساعد في منع الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

3. الفلفل الأحمر

يعد الفلفل الأحمر مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، والذي يعرف باسم الرتينوئيدات (Retinoids)، وتناوله يرتبط مع العديد من الفوائد الصحية المختلفة، فنصف كوب من الفلفل الأحمر يحتوي على 120 ميكروغرام من فيتامين أ.

4. السبانخ

يحتوي السبانخ على نوع من فيتامين أ يسمى طليعة الفيتامين أ (Provitamin A)، والذي يوجد في المنتجات النباتية تحديدًا، وهذا النوع من الفيتامين يحتاج الجسم إلى معالجته قبل أن يتمتع بفوائده.

نصف كوب من السبانخ المسلوق يحتوي على 570 ميكروجرام من فيتامين أ، وتناوله من شأنه أن يمدك بكل من الحديد والمغنيسيوم أيضًا.

5. البروكلي

يعد البروكلي مصدرًا صحيًا أخرًا لفيتامين أ، حيث أن نصف كوب منه يوفر 60 ميكروجرام من فيتامين أ، وهو ما يشكل 24% من الحصة اليومية الموصى بها للشخص، وبدوره يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لفيتامين ك، وج المهمان من أجل الحفاظ على صحة الإنسان.

6. البوظة

من الممكن أن يبدو ذلك مفاجئًا، لكن البوظة تحتوي أيضًا على فيتامين أ، وهي تمدك بما نسبته 20% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين تقريبًا، على الرغم من ذلك، عادة ما ينصح بالتركيز على تناول مصادر الفيتامينات الصحية مثل تلك الموجودة في الفواكه والخضراوات، والتي تمتاز بسعراتها الحرارية المنخفضة.

7. المانجا

هل تعلم أن 100 جرام من المانجو تحتوي على 54 ميكروجرام من فيتامين أ تقريبًا، وليس هذا وحسب، بل أن فاكهة المانجو تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة واحتوائها على مستويات جيدة من الألياف الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

8. كبدة الخروف

تعتبر كبدة الخروف من أهم مصادر فيتامين أ الحيواني، حيث أن 85 جرام من الكبد المقلي يحتوي على 6,600 ميكروجرام من فيتامين أ، أي 700% تقريبًا من الحصة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين.