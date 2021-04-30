تايلاند تتسلم 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفاك في مايو

تايلاند تتسلم 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاح "سينوفاك" الصيني في مايو

تستعد تايلاند لاستلام ما مجموعه 3.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية للأدوية الشهر المقبل، حسبما أفاد ويثون دانويبون المدير العام التنفيذي لشركة الأدوية الحكومية "جي بي أو".



وقال ويثون في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الشركة ستقوم بشراء 3 مليون جرعة من اللقاح الصيني في مايو، في حين ستتبرع بكين بنحو 500 ألف جرعة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تايلاند تلقت حتى الآن نحو 5ر2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، مشيرا إلى أن الطلبية الجديدة سترفع إجمالي عدد الجرعات التي تتسلمها بانكوك إلى 6 مليون جرعة.



وفي سياق متصل، التقى نائب رئيس وزراء تايلاند ووزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول اليوم الجمعة بممثلي شركة سينوفارم لمناقشة تسليم جرعات اللقاح.



وتخطط حكومة تايلاند لشراء 37 مليون جرعة إضافية قبل نهاية هذا العام للوصول إلى الهدف المتمثل في تطعيم 100 مليون شخص باللقاح، ما يعادل 70 في المئة من السكان.

وفي نفس السياق، فرضت العاصمة التايلاندية "بانكوك"، الإثنين الماضي، غرامة مالية قدرها 137 جنيها استرلينيا على رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، وذلك عقب نشره صورة خلال اجتماع له وهو غير مرتد الكمامة على موقع “فيس بوك”.



وقال محافظ بانكوك أسوين كوانموانج- في منشور على صفحته على “فيس بوك” حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- "أبلغ رئيس الوزراء أن هذا اختراق للقوانين".



يذكر أنه تم حذف الصورة في وقت لاحق.

إصابات كورونا حول العالم

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.