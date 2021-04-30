«الهجرة»: المصريون بالخارج قوة ناعمة لدعم حق مصر في مياه النيل

وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم دعوة إلى كافة المصريين المقيمين خارج مصر، لنشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لقضية مصر أمام العالم اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها.



جاء ذلك خلال العدد الثامن والعشرين من مجلة "مصر معاك"، والتي تصدرها الوزارة شهريا لخدمة المصريين بالخارج.

وأكدت الوزارة في تقرير لها أن المصريون بالخارج استشعروا في هذه المرحلة الهامة ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعا عن حق مصر في مياه النيل، وقالت وزيرة الهجرة إن هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل.

وأضافت أنه قد سبق وأن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعا إلكترونيا في أقل من أسبوع.

واوضحت أنه احتشد عدد من المصريين أمام البيت الأبيض في شهر مارس من العام الماضي؛ لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.

وإليكم الرابط الخاص بعدد من الفيديوهات مترجمة لتسع لغات:

https://youtube.com/playlist?list=PLdnolkRSmYbPH62v4DTc-y9oC4StB9AP2



وتعد مجلة مصر معاك تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

يلقى هذا العدد الضوء على إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها رحلة المومياوات الملكية وكيف نجحت مصر في لفت أنظار العالم إلى أن أحفاد الفراعنة قادرون.



وأعربت وزارة الهجرة عن ترحيبها بتلقى مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر فى صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.