«الزبون على حق».. عمال المطاعم والدليفري: «بنفطر العشا في رمضان»

كراسي وترابيزات تراصت جنبا إلى جنب لتستقبل الزبائن قبل موعد الإفطار الرمضاني بـ٦٠ دقيقة تقريبا، يسعى على راحتهم عمال تلك المطاعم لتقديم الوجبات الساخنة، والعصائر الفريش والمياه المثلجة.

ومع أذان المغرب، ومع التهام الجميع الطعام، يظل عمال المطاعم على صيامهم لا يكسره سوى شربة ماء وقليل من التمر.

"الزبون أولا" هكذا يعلق أحمد عبد الرحمن، جرسون، أن مع انطلاق أذان المغرب كل ما يشغل تفكيرنا هو إذا كان يوجد أي من الزبائن ينقصه شيء أم لا خاصة أن طلباتهم لا تهدأ فجميعنا نكون متواجدين في الصالة لمساعدتهم والتأكد من أن الخدمة قدمت لهم على أحسن ما يكون.

ويقول يوسف محمد، جرسون، إن العمال بالمطعم يتناولون إفطارهم بالتناوب حتى لا يؤثر هذا على خدمة الزبائن، وقد نصل لتوقيت العشاء وهناك منا مازال في عمله لا يكسر صيامه سوى بعض التمرات.

"ده شغلنا" يواصل عمر مصطفى، سائق دليفري، أن الزبون يهمه أن تصله الوجبات ساخنة وفي توقيت المغرب وهذا يتطلب منا العمل حتى أذان المغرب بتوقيت يسبقه بساعتين، وفي شهر رمضان يكون هناك زيادة في العمالة لتغطية معظم المناطق في المدينة معلقا "الشغل ساعة الفطار بيبقى صعب جدا والطلبات بتكون كتير لكن ده شغلنا".

في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، لتطبيق قرار المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والتي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت 17 أبريل وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق القرار بكل حزم مع التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وقال محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة علي مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.