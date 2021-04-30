الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إدراج مجلة «اقتصاد وعلوم سياسية» بالقاهرة بقاعدة بيانات الجمعية الأمريكية للاقتصاد

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحقيق إنجازًا جديدًا بإدراج مجلة الكلية Review of Economics and Political Science ضمن قاعدة البيانات الأمريكية EconLit Database التابعة للجمعية الأمريكية للاقتصادThe American Economic Association.

في هذا السياق، قال الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن إدراج مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في قاعدة البيانات الأمريكية يعكس التزام المجلة بقواعد الجودة العالمية في الأبحاث المنشورة بها، مُشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة كبيرة ومهمة نحو إدراج مجلة الكلية في قواعد البيانات الأخرى مثل سكوبص Scopus و كلاريفت Clarivate Analytics  وهو ما تسعى الكلية لتحقيقه للمحافظة على أهدافها الاستراتيجية وشعارها الرئيسي والمتمثل في الالتزام والتميز.

وأكد عميد الكلية، في بيان له بعد إعلان إدراج مجلة الكلية Review of Economics and Political Science ضمن قاعدة البيانات الأمريكية EconLit Database التابعة للجمعية الأمريكية للاقتصاد The American Economic Association حرصه على دعم قطاعات الكلية وأنشطتها المختلفة بما يلبي طموحات الكلية ورؤيتها الاستراتيجية الرامية للمحافظة على المكانة المتميزة التي حققتها الكلية وجودة الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها، وبما يخدم المجتمع والدولة والعالم، مشددًا حرص الكلية على الاستمرار في التقدم عالميًا بما يعزز مكانة مؤسسات التعليم والنشر العلمي المصرية عالميًا.

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير والتهنئة لكل القائمين على المجلة بهذا الإنجاز البحثي، وفي مقدمتهم إدارة تحرير المجلة برئاسة الدكتورة هبة نصار رئيس تحرير المجلة وفريق عملها المتميز من المدرسين المساعدين باكينام فكري ورامي مجدي ومنى نصر.

يأتي ذلك كتتويج للجهود البحثية التي تقوم بها مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيما تطمح الكلية لإدراج مجلتها ضمن قواعد البيانات العالمية الأخرى لتأكيد دور مؤسسات التعليم المختلفة في نشر الأبحاث العلمية.

قاعدة البيانات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قاعدة بيانات أمريكي قواعد البيانات خدمات التعليم

الأكثر قراءة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

الرئيس السيسى يعزى الهند فى ضحايا كورونا

بيراميدز يواجه إنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

خاص| نائب رئيس صن داونز: لا نخشى الأهلى.. هزمناهم بخماسية من قبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

د.ابراهيم مجدي

د. إبراهيم مجدى حسين يكتب: كيف يعبد المراهقون الله؟

محمود خليل

خبيئة آدم (17).. رسالة من السماء

بسنت حسن

الملل والنحل.. والإسلام المصرى

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة

قبل 12 عاماً: تحذيرات إسرائيلية من انهيار مُحتمل لجبل ريمون.. من تجاهها؟

فتح تحقيق ضد الشرطة الإسرائيلية بعد مصرع العشرات فى كارثة "ميرون"