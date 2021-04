إدراج مجلة «اقتصاد وعلوم سياسية» بالقاهرة بقاعدة بيانات الجمعية الأمريكية للاقتصاد

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحقيق إنجازًا جديدًا بإدراج مجلة الكلية Review of Economics and Political Science ضمن قاعدة البيانات الأمريكية EconLit Database التابعة للجمعية الأمريكية للاقتصادThe American Economic Association.

في هذا السياق، قال الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن إدراج مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في قاعدة البيانات الأمريكية يعكس التزام المجلة بقواعد الجودة العالمية في الأبحاث المنشورة بها، مُشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة كبيرة ومهمة نحو إدراج مجلة الكلية في قواعد البيانات الأخرى مثل سكوبص Scopus و كلاريفت Clarivate Analytics وهو ما تسعى الكلية لتحقيقه للمحافظة على أهدافها الاستراتيجية وشعارها الرئيسي والمتمثل في الالتزام والتميز.

وأكد عميد الكلية، في بيان له بعد إعلان إدراج مجلة الكلية Review of Economics and Political Science ضمن قاعدة البيانات الأمريكية EconLit Database التابعة للجمعية الأمريكية للاقتصاد The American Economic Association حرصه على دعم قطاعات الكلية وأنشطتها المختلفة بما يلبي طموحات الكلية ورؤيتها الاستراتيجية الرامية للمحافظة على المكانة المتميزة التي حققتها الكلية وجودة الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها، وبما يخدم المجتمع والدولة والعالم، مشددًا حرص الكلية على الاستمرار في التقدم عالميًا بما يعزز مكانة مؤسسات التعليم والنشر العلمي المصرية عالميًا.

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير والتهنئة لكل القائمين على المجلة بهذا الإنجاز البحثي، وفي مقدمتهم إدارة تحرير المجلة برئاسة الدكتورة هبة نصار رئيس تحرير المجلة وفريق عملها المتميز من المدرسين المساعدين باكينام فكري ورامي مجدي ومنى نصر.

يأتي ذلك كتتويج للجهود البحثية التي تقوم بها مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيما تطمح الكلية لإدراج مجلتها ضمن قواعد البيانات العالمية الأخرى لتأكيد دور مؤسسات التعليم المختلفة في نشر الأبحاث العلمية.