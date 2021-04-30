أخبار حالة الطقس اليوم في مصر| هيئة الأرصاد توضح درجات الحرارة

أخبار حالة الطقس اليوم في مصر.. شهدت معظم محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، موجة حارة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تخطت معدلاتها الطبيعية حيث شهد اليوم تذبذبات في درجة الحرارة، صعودا وهبوطا، وهو ما سبق وأشار إليه مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، ويعود السبب وراء ارتفاع درجة الحرارة على جميع الأنحاء، إلى وجود كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأيام الحالية، وفي ذلك السياق ترصد الـ"دستور" تفاصيل حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.

أخبار حالة الطقس اليوم في مصر



أشار "شاهين" على وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر علي العديد من المحافظات، وستشهد عدد كبير من محافظات الجمهورية ارتفاعا حاد في درجات الحرارة والرطوبة مما سيزيد شعور المواطنين بالحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري نهاراً، بينما يكون الطقس حار علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة وأشارإلى أن طقس نهارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، كما تكون الرياح نشطة علي العديد من المحافظات علي مدار اليوم.

وعن حالة الطقس ليلًا لفت "شاهين" إلى أن الطقس سيكون الطقس معتدل ليلاً على القاهرة والوجه البحري ومدن السواحل الشمالية، ويظل الطقس معتدل علي مدن الصعيد وجنوب سيناء.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشار "شاهين"، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى2.25 متر.

أخبار حالة الطقس اليوم في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، حيث ستسجل القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وستسجل الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، بينما ستسجل محافظة سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة وستشهد درجة الحرارة في قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وستسجل أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة وستسجل مرسي مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.