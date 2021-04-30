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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قنوات عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18 اليوم الجمعة 30-4-2021

مسلسل نسل الاغراب
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18 .. ينتظر الجمهور المصري والعربي عرض أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل نسل الاغراب للنجمين امير كرارة وأحمد السقا، وذلك بعدما احدث العمل موخرا ردود افعال ايجابية للغاية وحل في صدارة  على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ومع قرب عرض الحلقة الجديدة من العمل يبحث الجمهور على القنوات الفضائية العارضة للعمل والتي ستكون عقب أذان المغرب بوقت قليل على قناة اون، والتي احتلت محركات البحث عبر المواقع الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة حيث يمكن لعشاق الدراما الرمضانية متابعة أحداث المسلسل كاملة عقب ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 12053 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 و معدل الترميز 27500 واستقطاب أفقي وذلك للاستمتاع بمشاهدة المسلسل بجودة HD للصوت والصورة دون تشويش.

قنوات عرض  مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

ويتم عرض مسلسل نسل الأغراب خلال شهر رمضان على قنوات ON E وON drama وMBC وMBC مصر 2، حيث يعرض على ON E في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 4:30 صباحا والثانية في تمام الساعة 2:00 ظهرا، ويعرض على قناة ON Drama فى تمام الساعة 9 مساءٍ، والإعادة الساعة 6 صباحًا و10:30 صباحًا، 3:30 عصرًا.

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

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ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى عساف الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور غفران الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18 من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، أحمد داش وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وريم سامي وهدير عبد الناصر ودياب وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي. 

مواقع التواصل أحمد السقا القنوات الفضائية محمد سامي محمد جمعه المخرج محمد سامى أمير كرارة مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

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