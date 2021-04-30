الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قدمها لأسرتك على مائدة فطار رمضان.. طريقة تحضير 5 أنواع سلطات

سلطة
سلطة

تعتبر السلطات من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، لذلك تقدم “الدستور” في السطور الآتية طريقة تحضير 5 أنواع سلطات لتقديمها إلى أسرتك للاستمتاع بطعام شهي.

  • طريقة عمل سلطة البروكلي:

المقادير:

البروكلي: ثمرة مقطعة إلى زهور صغيرة الحجم.

. البصل: 1 ثمرة صغيرة مقطعة شرائح 

الفلفل الأصفر: 1 ثمرة مقطعة شرائح. 

الفلفل الأحمر: 1 ثمرة مقطعة شرائح.

للصوص:

 ملعقة كبيرة.1 :الخردل

 ملاعق كبيرة. 4زيت الزيتون:

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة. 

ملح : نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- يغسل البروكلي جيدًا ثم يتم طهيه على البخار. 

- يوضع البروكلي والفلفل الملون والبصل.

 .لتحضير الصوص تخلط جميع المكونات ثم يتم سكبها على البروكلي ويقلبوا جيدًا- 

 

- طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:

المقادير:

الزبادي: 2 علبة زبادي كبيرة.

المايونيز: 3 ملاعق كبيرة.

زيت الزيتون: 1 ملعقة صغيرة.

الثوم: 1 فص مهروس.

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.

النعناع: ربع ملعقة مفرومة.

الملح: ربع ملعقة صغيرة.

الفلفل الاسود: ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- يقشر الخيار قطع صغيرة جدًا مفرومة.

- يفرم الثوم حتي لا يكن ملحوظً في السلطة.

- يخلط الزبادي مع المايونيز و زيت الزيتون مع عصير الليمون و الملح و الفلفل و النعناع جيدًا.

- يقلبون جيدا حتي الحصول  على قوام السلطة ويوضع الثوم المفروم ويقلب جيدًا.

- يوضع الخيار على الخليط السابق ويقلبون جيدا وتغطي سلطة  الزبادي 30 دقيقة بالثلاجة قبل التقديم.

 

 

- طريقة عمل سلطة السبانخ:

المقادير:

 الجبن الفيتا: 2 كوب.

البصل: ١ ثمرة صغيرة مقطعة شرائح.

الطماطم: 1 ثمرة كبيرة مقطعة مكعبات.

الفلفل الأصفر: نصف ثمرة مقطعة مربعات.

الفلفل الأخضر: 1 ثمرة مقطعة مربعات.

الزيتون الأسود: نصف كوب.

البقدونس: 2 ملعقة كبيرة.

عصير الليمون١: ملعقة كبيرة.

 زيت الزيتون: 1 ملعقة كبيرة.

 

طريقة التحضير: 

- تخلط الطماطم والفلفل الملون والبصل في وعاء.

- يضاف الجبن والزيتون ويقلبوا جيدًا.

- يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ويضاف الخليط إلى طبق السلطة.

- تزين السلطة بالبقدونس على طبق التقديم.

 

- طريقة عمل سلطة الكول سلو:

الكرنب: 1 ثمرة مقطعة شرائح صغيرة.

الجزر: 2 ثمرة مبشورة.

البصل: 1 ملعقة كبيرة مفروم صغير.

المايونيز: ربع كوب.

السكر: 2 ملعقة كبيرة ونصف.

الحليب: 2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم.

الخل:  1 ملعقة كبيرة .

عصير الليمون:  1 ملعقة كبيرة ونصف.

 الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الاسود: ربع ملعقة صغيرة.

 

طريقة التحضير:

- تمزج المقادير السائلة، والسكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، ويخفقوا جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا. 

- يضاف إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر ويقلب الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم يوضع في وعاء عميق بالثلاجة، ويغطي جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم..

 

 

- طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء:

الفاصوليا الحمراء: 2 كوب مسلوقة.

حبوب الذرة الحلوة: 2 كوب معلبة.

زيت الزيتون: نصف كوب.

عصير الليمون: ثلث كوب.

الخل: ربع كوب.

كزبرة خضراء: نصف كوب طازجة مفرومة.

الطماطم: 2 ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات.

الفلفل الأحمر: 1 ثمرة مقطعة مكعبات.

 البصل: 1 ثمرة صغيرة مفرومة ناعم.

الثوم: 1 فص مهروس.

 الملح: نصف ملعقة صغيرة.

 الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.

 

طريقة التحضير:

- في وعاء صغير يوضع البصل والملح والخل، ويقلبون جيدًا، ثم يتركوا جانبًا لمدة 15 دقيقة. 

- يغسل البصل جيدًا، في وعاء كبير يوضع البصل وباقي المقادير، وتقلب السلطة جيدًا، ثم تقدم.

انواع السلطات المختلفة سلطة الفاصوليا الحمراء سلطة البروكلى سلطة الزبادي بالخيار سلطة الكول سلو سلطة السبانخ

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