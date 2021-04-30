قدمها لأسرتك على مائدة فطار رمضان.. طريقة تحضير 5 أنواع سلطات

تعتبر السلطات من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، لذلك تقدم “الدستور” في السطور الآتية طريقة تحضير 5 أنواع سلطات لتقديمها إلى أسرتك للاستمتاع بطعام شهي.

طريقة عمل سلطة البروكلي:

المقادير:

البروكلي: ثمرة مقطعة إلى زهور صغيرة الحجم.

. البصل: 1 ثمرة صغيرة مقطعة شرائح

الفلفل الأصفر: 1 ثمرة مقطعة شرائح.

الفلفل الأحمر: 1 ثمرة مقطعة شرائح.

للصوص:

ملعقة كبيرة.1 :الخردل

ملاعق كبيرة. 4زيت الزيتون:

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.

ملح : نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- يغسل البروكلي جيدًا ثم يتم طهيه على البخار.

- يوضع البروكلي والفلفل الملون والبصل.

.لتحضير الصوص تخلط جميع المكونات ثم يتم سكبها على البروكلي ويقلبوا جيدًا-

- طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:

المقادير:

الزبادي: 2 علبة زبادي كبيرة.

المايونيز: 3 ملاعق كبيرة.

زيت الزيتون: 1 ملعقة صغيرة.

الثوم: 1 فص مهروس.

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.

النعناع: ربع ملعقة مفرومة.

الملح: ربع ملعقة صغيرة.

الفلفل الاسود: ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- يقشر الخيار قطع صغيرة جدًا مفرومة.

- يفرم الثوم حتي لا يكن ملحوظً في السلطة.

- يخلط الزبادي مع المايونيز و زيت الزيتون مع عصير الليمون و الملح و الفلفل و النعناع جيدًا.

- يقلبون جيدا حتي الحصول على قوام السلطة ويوضع الثوم المفروم ويقلب جيدًا.

- يوضع الخيار على الخليط السابق ويقلبون جيدا وتغطي سلطة الزبادي 30 دقيقة بالثلاجة قبل التقديم.

- طريقة عمل سلطة السبانخ:

المقادير:

الجبن الفيتا: 2 كوب.

البصل: ١ ثمرة صغيرة مقطعة شرائح.

الطماطم: 1 ثمرة كبيرة مقطعة مكعبات.

الفلفل الأصفر: نصف ثمرة مقطعة مربعات.

الفلفل الأخضر: 1 ثمرة مقطعة مربعات.

الزيتون الأسود: نصف كوب.

البقدونس: 2 ملعقة كبيرة.

عصير الليمون١: ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون: 1 ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير:

- تخلط الطماطم والفلفل الملون والبصل في وعاء.

- يضاف الجبن والزيتون ويقلبوا جيدًا.

- يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ويضاف الخليط إلى طبق السلطة.

- تزين السلطة بالبقدونس على طبق التقديم.

- طريقة عمل سلطة الكول سلو:

الكرنب: 1 ثمرة مقطعة شرائح صغيرة.

الجزر: 2 ثمرة مبشورة.

البصل: 1 ملعقة كبيرة مفروم صغير.

المايونيز: ربع كوب.

السكر: 2 ملعقة كبيرة ونصف.

الحليب: 2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم.

الخل: 1 ملعقة كبيرة .

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة ونصف.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الاسود: ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- تمزج المقادير السائلة، والسكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، ويخفقوا جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا.

- يضاف إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر ويقلب الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم يوضع في وعاء عميق بالثلاجة، ويغطي جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم..

- طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء:

الفاصوليا الحمراء: 2 كوب مسلوقة.

حبوب الذرة الحلوة: 2 كوب معلبة.

زيت الزيتون: نصف كوب.

عصير الليمون: ثلث كوب.

الخل: ربع كوب.

كزبرة خضراء: نصف كوب طازجة مفرومة.

الطماطم: 2 ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات.

الفلفل الأحمر: 1 ثمرة مقطعة مكعبات.

البصل: 1 ثمرة صغيرة مفرومة ناعم.

الثوم: 1 فص مهروس.

الملح: نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

- في وعاء صغير يوضع البصل والملح والخل، ويقلبون جيدًا، ثم يتركوا جانبًا لمدة 15 دقيقة.

- يغسل البصل جيدًا، في وعاء كبير يوضع البصل وباقي المقادير، وتقلب السلطة جيدًا، ثم تقدم.