قدمها لأسرتك على مائدة فطار رمضان.. طريقة تحضير 5 أنواع سلطات
تعتبر السلطات من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، لذلك تقدم “الدستور” في السطور الآتية طريقة تحضير 5 أنواع سلطات لتقديمها إلى أسرتك للاستمتاع بطعام شهي.
- طريقة عمل سلطة البروكلي:
المقادير:
البروكلي: ثمرة مقطعة إلى زهور صغيرة الحجم.
. البصل: 1 ثمرة صغيرة مقطعة شرائح
الفلفل الأصفر: 1 ثمرة مقطعة شرائح.
الفلفل الأحمر: 1 ثمرة مقطعة شرائح.
للصوص:
ملعقة كبيرة.1 :الخردل
ملاعق كبيرة. 4زيت الزيتون:
الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.
ملح : نصف ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير:
- يغسل البروكلي جيدًا ثم يتم طهيه على البخار.
- يوضع البروكلي والفلفل الملون والبصل.
.لتحضير الصوص تخلط جميع المكونات ثم يتم سكبها على البروكلي ويقلبوا جيدًا-
- طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:
المقادير:
الزبادي: 2 علبة زبادي كبيرة.
المايونيز: 3 ملاعق كبيرة.
زيت الزيتون: 1 ملعقة صغيرة.
الثوم: 1 فص مهروس.
عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.
النعناع: ربع ملعقة مفرومة.
الملح: ربع ملعقة صغيرة.
الفلفل الاسود: ربع ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير:
- يقشر الخيار قطع صغيرة جدًا مفرومة.
- يفرم الثوم حتي لا يكن ملحوظً في السلطة.
- يخلط الزبادي مع المايونيز و زيت الزيتون مع عصير الليمون و الملح و الفلفل و النعناع جيدًا.
- يقلبون جيدا حتي الحصول على قوام السلطة ويوضع الثوم المفروم ويقلب جيدًا.
- يوضع الخيار على الخليط السابق ويقلبون جيدا وتغطي سلطة الزبادي 30 دقيقة بالثلاجة قبل التقديم.
- طريقة عمل سلطة السبانخ:
المقادير:
الجبن الفيتا: 2 كوب.
البصل: ١ ثمرة صغيرة مقطعة شرائح.
الطماطم: 1 ثمرة كبيرة مقطعة مكعبات.
الفلفل الأصفر: نصف ثمرة مقطعة مربعات.
الفلفل الأخضر: 1 ثمرة مقطعة مربعات.
الزيتون الأسود: نصف كوب.
البقدونس: 2 ملعقة كبيرة.
عصير الليمون١: ملعقة كبيرة.
زيت الزيتون: 1 ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير:
- تخلط الطماطم والفلفل الملون والبصل في وعاء.
- يضاف الجبن والزيتون ويقلبوا جيدًا.
- يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ويضاف الخليط إلى طبق السلطة.
- تزين السلطة بالبقدونس على طبق التقديم.
- طريقة عمل سلطة الكول سلو:
الكرنب: 1 ثمرة مقطعة شرائح صغيرة.
الجزر: 2 ثمرة مبشورة.
البصل: 1 ملعقة كبيرة مفروم صغير.
المايونيز: ربع كوب.
السكر: 2 ملعقة كبيرة ونصف.
الحليب: 2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم.
الخل: 1 ملعقة كبيرة .
عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة ونصف.
الملح: نصف ملعقة صغيرة.
الفلفل الاسود: ربع ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير:
- تمزج المقادير السائلة، والسكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، ويخفقوا جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا.
- يضاف إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر ويقلب الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم يوضع في وعاء عميق بالثلاجة، ويغطي جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم..
- طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء:
الفاصوليا الحمراء: 2 كوب مسلوقة.
حبوب الذرة الحلوة: 2 كوب معلبة.
زيت الزيتون: نصف كوب.
عصير الليمون: ثلث كوب.
الخل: ربع كوب.
كزبرة خضراء: نصف كوب طازجة مفرومة.
الطماطم: 2 ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات.
الفلفل الأحمر: 1 ثمرة مقطعة مكعبات.
البصل: 1 ثمرة صغيرة مفرومة ناعم.
الثوم: 1 فص مهروس.
الملح: نصف ملعقة صغيرة.
الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير:
- في وعاء صغير يوضع البصل والملح والخل، ويقلبون جيدًا، ثم يتركوا جانبًا لمدة 15 دقيقة.
- يغسل البصل جيدًا، في وعاء كبير يوضع البصل وباقي المقادير، وتقلب السلطة جيدًا، ثم تقدم.