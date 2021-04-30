قبل عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18.. تعرف على الأحداث السابقة

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18 .. يحقق مسلسل نسل الاغراب للنجمين امير كرارة وأحمد السقا، نسب مشاهده مرتفعه للغايه، حيث أصبح العمل ترند في مصر بعد عرض حلقته الـ 17 أمس الخميس، بعدما اختارت مي عمر السقا لتعيش معه على حساب زوجها كرارة.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

واشتعلت أحداث العمل قبل الدخول في مجريات الحلقة الـ 18 المنتظر عرضها اليوم الجمعة على القنوات العارضة للعمل.

وشهدت الحلقة حديث “جليلة” مي عمر مع “نجاة” فردوس عبد الحميد، على انفراد لتخبرها أولا من ستختار بين “غفران” أمير كرارة زوجها، و"عساف" أحمد السقا طليقا، وخرجت “نجاة بالفعل لتخبر الحضور بقرار ”جليلة" وهم شقيقيها “علي” دياب، و “العمدة حسيب” إدوارد، وزوجها وطليقها، وقالت إنها اختارت “عساف” مما رسم ملامح الصدمة على وجه “غفران” وأخبر شقيقها بأنه طلقها بشكل لا رجعة فيه، وطلب من “عساف” أن يعيد له والدته كما وعده قبل قرار “جليلة”.

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وانتهت أحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة 17 على ذهاب “عساف” أحمد السقا إلى مكان خطفه لوالدة “غفران” أمير كرارة، والتي تجسدها الفنانة أحلام الجريتلي، ليعيدها له كما وعده، ولكنه يتفاجأ باختفائها من هذا المكان، مما جعله يصرخ في وجه رجاله متسائلًا إلى أين ذهبت، ولكن لا يتلقى أي رد منهم، وانتهت الحلقة على مشهد “بكري الزلط” وأحد رجاله يخبره بأن عساف لم يجد والدة غفران الذي خبأتها فيه، ليضحك ساخرًا حيث هو من قام بخطفها مرة أخرى، ومن المقرر أن تكشف لنا أحداث الحلقة المقبلة رد فعل عساف على اختفاء أحلام الجريتلي.

قنوات عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

يعرض مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة و المعروض حاليا عبر شاشة قناة On E خلال أيام شهر رمضان المبارك 2021 في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءا المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة الفنانة مى عمر و الفنان أحمد مالك والفنان أحمد داش والفنان دياب و الفنانة نجلاء بدر و الفنانة أحلام الجريتلي والفنان إدوارد والفنانة هدى عبد الناصر بالإضافة إلى الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد وعدد كبير من أبرز نجوم الفن.