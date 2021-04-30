«مستثمرو أبو رواش»: المشروعات القومية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد المهندس محمد عمر عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري أبو رواش الصناعية، بدور المشروعات القومية في النهوض ودعم الاقتصاد من خلال دورها في زيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.

وأضاف «عمر» أن المشروعات القومية ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة استثمارات المصريين المحلية، مؤكدًا أن هناك إنجاز كبير على أرض الواقع وملموس فتلك المشروعات كانت من المفترض أن تتم على الأقل في 30 سنة لكنها تمت في وقت قصير جدًا.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري أبو رواش، أن ما تشهده مصر خلال الفترة الحالية إنجاز حقيقي لأن العالم حاليا يشهد حالة من الصدمات المفاجأة في الاقتصاد نتيجة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، فمصر من الدول التي تحملت أكبر الصدمات وبالفعل نجحت في التغلب عليها بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن البنك المركزي لعب دوراً هامًا منذ بداية الجائحة في الوقوف بجانب الصناع والمستثمرين للحفاظ على العمالة بالمصانع والعمل على زيادة حجم الإنتاج من خلال إطلاق المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن آخر مبادرة للمركزي وهي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ستعمل على انتعاش حركة السوق العقاري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى انها ستوفر سكن مناسب للشباب وبإجراءات تمويلية سهلة التسديد.

وتابع أن النهضة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقتصر على قطاع واحد فقط بل شملت نهضة في القطاع الصناعي، الصحي، الزراعي، التجاري، السياحي، والاجتماعي مثل مبادرة حياة كريمة.